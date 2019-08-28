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Google Pixel 4 засветился в Сети на живых фото

Новый смартфон Google Pixel 4 должен быть официально представлен только в октябре, однако многочисленные утечки уже лишили его какой-либо загадочности. Более того, недавно в Сети появились живые снимки грядущего дебютанта от «корпорации добра».

Как видно по опубликованным в Сети снимкам, новый Google Pixel 4 вопреки современным трендам, получил довольно широкую верхнюю рамку над дисплеем. Кроме всего прочего, устройство лишилось фирменного для этой серии двухцветного дизайнерского исполнения, которое было традиционным для всех его предшественников. Теперь задняя панель телефона покрыта равномерным черным глянцем. Из числа нововведений можно выделить наличие квадратного модуля основной камеры на задней панели. По этому решению новый Google Pixel 4 очень напоминает также еще не представленный iPhone XI.

Отдельного внимания заслуживает довольно широкая верхняя рамка над дисплеем новинки. Судя по всему, инженеры Google решили не гнаться за трендами и оставить здесь достаточно места для всех основных датчиков и фотосенсора фронтальной камеры. Официальная презентация нового смартфона ожидается лишь в октябре текущего года.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:24

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