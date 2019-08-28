Химеш Патель появится в новом фильме Кристофера Нолана





Известный по работе над сериалом «Материнство» Химеш Патель принял предложение на участие в новом фильме Кристофера Нолана. Сюжет ленты тщательно скрывается, но сообщается, что он станет одним из самых значимых проектов режиссёра. В приближенных источниках пишут, что «Принцип» будет иметь схожесть с «На север через северо-запад» легендарного Альфреда Хичкока и триллером «Начало». Также известно, что работать на съёмочной площадке Химеш Патель будет с Робертом Паттинсоном, Элизабет Дебики, Аароном Тейлор-Джонсоном и Кеннетом Брана.Премьера трейлера фильма «Принцип» состоится 16 июля 2020 года.