David Brown готовит классический спортивный Mini Remastered
Компания David Brown Automotive в честь наступившего 60-летнего юбилея популярной британской автомобильной марки Mini готовит поклонникам сюрприз. Не так давно был анонсирован выпуск классической версии автомобиля в спортивном исполнении под названием Mini Remastered.
Первый дебют классического Mini состоялся в августе 1959 года. В честь этой знаменательной даты компания готовит к выпуску ремастер-версию автомобиля, которая окажется не просто точной копией той самой классики, но еще и будет оснащена по последнему слову техники. Спортивную версию классической британской малолитражки решили назвать Mini Remastered. Также отмечается, что над реализацией проекта компания будет работать в сотрудничестве со специалистами Oselli – признанных лидеров на рынке деталей для классических авто.
В частности, предполагаемое партнерство должно затронуть двигатель автомобиля, характеристики которого обещают опубликовать в ближайшие дни. Все машины этой серии будут предложены покупателям в уникальном цветовом исполнении и с набором оригинальных аксессуаров. Официальную презентацию новинки производитель проведет в Гудвуде в середине следующего месяца. Всего будет выпущено 60 экземпляров Mini Remastered.
Первый дебют классического Mini состоялся в августе 1959 года. В честь этой знаменательной даты компания готовит к выпуску ремастер-версию автомобиля, которая окажется не просто точной копией той самой классики, но еще и будет оснащена по последнему слову техники. Спортивную версию классической британской малолитражки решили назвать Mini Remastered. Также отмечается, что над реализацией проекта компания будет работать в сотрудничестве со специалистами Oselli – признанных лидеров на рынке деталей для классических авто.
В частности, предполагаемое партнерство должно затронуть двигатель автомобиля, характеристики которого обещают опубликовать в ближайшие дни. Все машины этой серии будут предложены покупателям в уникальном цветовом исполнении и с набором оригинальных аксессуаров. Официальную презентацию новинки производитель проведет в Гудвуде в середине следующего месяца. Всего будет выпущено 60 экземпляров Mini Remastered.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:34