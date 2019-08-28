Дизайнер внешности: У пластических хирургов в будущем может появиться новая специальность





По словам медика, в ближайшее время не исключен вариант возникновения и формирования нового типа эксперта в сфере пластической хирургии - дизайнер-архитектор внешнего вида. Мантурова отмечает, что с недавних пор специалисты такого плана пользуются большим спросом.Врач обратила внимание на функции сегодняшнего пластического хирурга. В его сферу деятельности входит не только техническая работа, но и формирование отношения пациента к собственному внешнему виду. Таким образом, автоматически такому медработнику присваивается еще и роль психотерапевта.Татьяна Семенова, являющаяся заместителем министра здравоохранения, отметила, что сложно сделать предположение о необходимости специальности такого рода в будущем. По её мнению, исключение вышесказанной профессии невозможно, так как красота всегда была, есть и будет востребована.