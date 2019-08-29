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Названы 5 основных факторов, вызывающих депрессию

Эксперты назвали пять основных факторов риска, которые способны вызывать депрессию. Утверждается, что большое количество людей не обращают на них никакого внимания.

Так, учеными ранее было доказано, что употребление вредной пищи напрямую связано с самыми разными проблемами организма, в их числе и повышенный риск развития депрессии. Больше всего это относится к употреблению полуфабрикатов и жирных продуктов. Чтобы улучшить свое настроение, стоит остановить выбор на пище, которая богата Омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, белками, минералами и витаминами.

Тесно связаны с депрессией и разного рода психические расстройства, а также нарушения сна. Для того, чтобы избежать депрессивных состояний, человеку необходимо не менее 7-8 часов сна в сутки.

Не так давно были проведены масштабные исследования об использовании социальных сетей и их связи с психическими расстройствами. Как оказалось, постоянное сравнивание себя с известными персонами, мысли о несоответствии определенным стандартам и прочих недостатках тоже могут приводить к развитию депрессивных состояний. В этой связи специалисты рекомендуют реже сидеть в социальных сетях.

Наконец, довольно высок риск появления депрессии при злоупотреблении спиртным. Алкоголь оказывает влияние на головной мозг и приводит к нежелательным изменениям в его работе, поэтому может не только вызывать депрессию, но еще и усугублять ее эпизодами.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:00

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