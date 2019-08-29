Названы 5 основных факторов, вызывающих депрессию





Так, учеными ранее было доказано, что употребление вредной пищи напрямую связано с самыми разными проблемами организма, в их числе и повышенный риск развития депрессии. Больше всего это относится к употреблению полуфабрикатов и жирных продуктов. Чтобы улучшить свое настроение, стоит остановить выбор на пище, которая богата Омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, белками, минералами и витаминами.Тесно связаны с депрессией и разного рода психические расстройства, а также нарушения сна. Для того, чтобы избежать депрессивных состояний, человеку необходимо не менее 7-8 часов сна в сутки.Не так давно были проведены масштабные исследования об использовании социальных сетей и их связи с психическими расстройствами. Как оказалось, постоянное сравнивание себя с известными персонами, мысли о несоответствии определенным стандартам и прочих недостатках тоже могут приводить к развитию депрессивных состояний. В этой связи специалисты рекомендуют реже сидеть в социальных сетях.Наконец, довольно высок риск появления депрессии при злоупотреблении спиртным. Алкоголь оказывает влияние на головной мозг и приводит к нежелательным изменениям в его работе, поэтому может не только вызывать депрессию, но еще и усугублять ее эпизодами.