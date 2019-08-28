Ксения Бородина заявила, что «брезгливее грязного рта» Алены Водонаевой в своей жизни ничего не видела
Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина в очередной раз не сдержалась и катком прошлась по бывшей подопечной, а по совместительству и экс-приятельнице Алене Водонаевой. Как утверждает 36-летняя телезнаменитость, «брезгливее грязного рта» жены Алексея Косинуса она в своей жизни ничего не видела.
Не секрет, что когда-то Ксения Бородина и Алена Водонаева считались лучшими приятельницами, однако не так давно звезды «Дома-2» записали друг друга в «черные списки». Теперь телезнаменитости не упускают любого удобного случая, чтобы высказаться в адрес экс-подруги, хотя они обе до сих пор так и не раскрыли истинной причины конфликта.
Не так давно Водонаева в очередной раз у себя на страничке в Instagram «зацепила» Бородину, указав на то, что она является завистницей. Отметим, что Ксения не стала долго игнорировать высказывания Алены в свою сторону и, последовав ее примеру, принялась «обливать» бывшую приятельницу грязью.
В ответ Водонаевой на слова о том, что Бородина вызывает у нее брезгливость, ведущая «Дома-2» заявила, что «брезгливее грязного рта» Алены в своей жизни ничего не видела. Более того, Ксения обозвала бывшую подопечную «мерзавкой» и посоветовала ей наконец-таки найти работу, сообщает Оndom2.com.
Нужно сказать, что многие пользователи отреагировали на очередной конфликт Водонаевой и Бородиной. Так, большинство фолловеров поддержали высказывания Ксении, а кое-кто, наоборот, посоветовал звездам «Дома-2» обратно сдружиться, ведь они, по их мнению, друг друга стоят.
Не секрет, что когда-то Ксения Бородина и Алена Водонаева считались лучшими приятельницами, однако не так давно звезды «Дома-2» записали друг друга в «черные списки». Теперь телезнаменитости не упускают любого удобного случая, чтобы высказаться в адрес экс-подруги, хотя они обе до сих пор так и не раскрыли истинной причины конфликта.
Не так давно Водонаева в очередной раз у себя на страничке в Instagram «зацепила» Бородину, указав на то, что она является завистницей. Отметим, что Ксения не стала долго игнорировать высказывания Алены в свою сторону и, последовав ее примеру, принялась «обливать» бывшую приятельницу грязью.
В ответ Водонаевой на слова о том, что Бородина вызывает у нее брезгливость, ведущая «Дома-2» заявила, что «брезгливее грязного рта» Алены в своей жизни ничего не видела. Более того, Ксения обозвала бывшую подопечную «мерзавкой» и посоветовала ей наконец-таки найти работу, сообщает Оndom2.com.
Нужно сказать, что многие пользователи отреагировали на очередной конфликт Водонаевой и Бородиной. Так, большинство фолловеров поддержали высказывания Ксении, а кое-кто, наоборот, посоветовал звездам «Дома-2» обратно сдружиться, ведь они, по их мнению, друг друга стоят.