Ивлеева и Бедняков объявили о возвращении в передачу «Орёл и решка»
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков объявили о возвращении в «Орёл и решку». Соответствующий анонс с заявлением ведущих появился на You-Tube канале популярного тревел-шоу.
Андрей Бедняков вёл шоу «Орёл и решка» на протяжении восьми сезонов вместе с Жанной Бадоевой, Лесей Никитюк и женой Анастасией Короткой. Блогер Настя Ивлеева получила предложение стать ведущей после популярности на просторах интернета, а в напарники ей достался шоумен Антон Птушкин. Изначально зрители негативно восприняли новых ведущих, однако со временем их ненависть переросла в любовь. Настоящим ударом стал уход Птушкина из проекта для самостоятельных путешествий, вскоре ушла и Ивлеева, нырнув с головой в создание собственного развлекательного шоу.
Сегодня настоящей неожиданностью стал вышедший анонс на официальном You-Tube канале «Орла и решки». В нём появились Ивлеева и Бедняков, заявив, что теперь будут вести новый сезон, который не будет похож на предыдущие. «Они уже опытные путешественники, и теперь их сложно удивить. Ребята объехали практически весь мир, но осталось еще уйма неизведанных ими мест, как Колорадо, Новая Зеландия, Милан и тд. В этот раз ведущие попытаются закрыть свой гештальт путешествий, а телезрители насладятся одним из лучших сезонов за всё время проекта», - заявила продюсер тревел-шоу Елена Синельникова.
Андрей Бедняков вёл шоу «Орёл и решка» на протяжении восьми сезонов вместе с Жанной Бадоевой, Лесей Никитюк и женой Анастасией Короткой. Блогер Настя Ивлеева получила предложение стать ведущей после популярности на просторах интернета, а в напарники ей достался шоумен Антон Птушкин. Изначально зрители негативно восприняли новых ведущих, однако со временем их ненависть переросла в любовь. Настоящим ударом стал уход Птушкина из проекта для самостоятельных путешествий, вскоре ушла и Ивлеева, нырнув с головой в создание собственного развлекательного шоу.
Сегодня настоящей неожиданностью стал вышедший анонс на официальном You-Tube канале «Орла и решки». В нём появились Ивлеева и Бедняков, заявив, что теперь будут вести новый сезон, который не будет похож на предыдущие. «Они уже опытные путешественники, и теперь их сложно удивить. Ребята объехали практически весь мир, но осталось еще уйма неизведанных ими мест, как Колорадо, Новая Зеландия, Милан и тд. В этот раз ведущие попытаются закрыть свой гештальт путешествий, а телезрители насладятся одним из лучших сезонов за всё время проекта», - заявила продюсер тревел-шоу Елена Синельникова.