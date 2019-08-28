Ивлеева и Бедняков объявили о возвращении в передачу «Орёл и решка»





Андрей Бедняков вёл шоу «Орёл и решка» на протяжении восьми сезонов вместе с Жанной Бадоевой, Лесей Никитюк и женой Анастасией Короткой. Блогер Настя Ивлеева получила предложение стать ведущей после популярности на просторах интернета, а в напарники ей достался шоумен Антон Птушкин. Изначально зрители негативно восприняли новых ведущих, однако со временем их ненависть переросла в любовь. Настоящим ударом стал уход Птушкина из проекта для самостоятельных путешествий, вскоре ушла и Ивлеева, нырнув с головой в создание собственного развлекательного шоу.Сегодня настоящей неожиданностью стал вышедший анонс на официальном You-Tube канале «Орла и решки». В нём появились Ивлеева и Бедняков, заявив, что теперь будут вести новый сезон, который не будет похож на предыдущие., - заявила продюсер тревел-шоу Елена Синельникова.