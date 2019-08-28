Мать Тимати Симона Юнусова рассказала о первой любви и аборте в 16 лет

Как признается Симона Юнусова, в те времена она была безумно влюблена в одного молодого человека, своего ровесника., - делится своей историей мама известного артиста. По ее словам, тогда ни она, ни ее бойфренд вообще не подозревали о существовании контрацепции, поэтому она забеременела.Когда 16-летняя Симона почувствовала первые признаки недомогания, она поделилась этим со старшей сестрой, которая довольно серьезно отнеслась к происходящему и повела родственницу к гинекологу. Именно врач и выявила у нее беременность на довольно серьезном сроке. Впрочем, тогда матери одного из самых успешных рэперов страны повезло: ее родители не превратили все в скандал, а просто по-тихому отвели ее на аборт., - вспоминает женщина.