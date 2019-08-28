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Мать Тимати Симона Юнусова рассказала о первой любви и аборте в 16 лет

Мама известного российского рэпера Тимати Симона Юнусова уже давно считается настоящей звездой Instagram. Как правило, женщина делится с подписчиками секретами воспитания внучки Алисы, которую ее сыну родила бывшая возлюбленная, модель Алена Шишкова. Однако недавно она решила откровенно рассказать о своей первой любви и о том, как еще в 16-летнем возрасте была вынуждена сделать аборт.
Мать Тимати Симона Юнусова рассказала о первой любви и аборте в 16 лет

Как признается Симона Юнусова, в те времена она была безумно влюблена в одного молодого человека, своего ровесника. «Он вернулся из Украины после трех месяцев ссылки на каникулах, в тот день нас просто потянуло друг к другу. Мы были настолько влюбленными, а внутри бушевали гормоны 15-летних, которые быстро заменили нам любые знания и опыт», - делится своей историей мама известного артиста. По ее словам, тогда ни она, ни ее бойфренд вообще не подозревали о существовании контрацепции, поэтому она забеременела.

Когда 16-летняя Симона почувствовала первые признаки недомогания, она поделилась этим со старшей сестрой, которая довольно серьезно отнеслась к происходящему и повела родственницу к гинекологу. Именно врач и выявила у нее беременность на довольно серьезном сроке. Впрочем, тогда матери одного из самых успешных рэперов страны повезло: ее родители не превратили все в скандал, а просто по-тихому отвели ее на аборт. «Мама тогда сказала, что я должна думать об учебе», - вспоминает женщина.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:46

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