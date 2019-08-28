Эд Ширан принял решение не давать выступления ближайшие полтора года





Divide - мировое турне Эда Ширана, которое продолжалось около двух лет, завершилось. Заключительное выступление прошло на востоке Англии в Ипсвиче, на сцене Chantry Park. Знаменитость пообщался с фанатами своего творчества, а также заявил о том, что прекращает на время сценические выступления.Сам Эд Ширан рассказал о странных ощущениях, которые он испытывает при завершении гастрольного тура Divide. Он сравнил их с расставанием с "любимой девушкой", однако поправил себя в том, что "через пару лет" он все равно вернется к творчеству.Для газеты Sun Эд Ширан дал интервью, в котором обратил внимание на ближайшее свое выступление, которое состоится не раньше, чем через 18 месяцев. Во время своего отпуска артист планирует проводить время с близкими и родными.