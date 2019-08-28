Эксперты назвали ТОП-5 комнатных растений для снижения уровня стресса





Первым растением в списке самых эффективных при борьбе со стрессом называют спатифиллум, способный оказать заметное влияние на эмоциональное состояние людей, которые находятся рядом. Это растение является одним из немногих представителей флоры, активно поглощающих из воздуха вредные примеси, делая окружающую среду заметно чище. Кроме того, спатифиллум отлично справляется с функцией регуляции влажности в помещении, тем самым существенно снижая риск возникновения респираторных заболеваний.Еще одно растение, которое поможет в борьбе со стрессовыми ситуациями – жасмин. Его аромат прекрасно справляется с задачей по умиротворению и снятию стресса, подпитывает положительной энергией, улучшает отношения между людьми.Довольно полезным считается также и комнатный бамбук. Секрет успеха этого растения, по мнению специалистов, кроется в том, что оно представляет сразу пять элементов: воду, металл, огонь, землю и древесину. Если верить древнекитайскому учению, это очень эффективное сочетание.А вот розмарин помогает не только очистить воздух от токсинов и других вредных взвесей, но еще и улучшить настроение, повысить качество сна или даже снять усталость. Еще одно классическое решение среди комнатных растений - орхидея - помогает успокоиться и прояснить создание, поэтому его эксперты рекомендуют держать в доме прежде всего.