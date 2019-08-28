Исследование: консерваторы становятся более успешными инвесторами





Как утверждают авторы исследования, главный принцип долгосрочных инвестиций заключается в удержании наиболее рисковых бумаг, вроде акций, вместо валюты и облигаций, которые считают менее рисковыми. В рамках исследования, участниками которого стали свыше 15 тысяч взрослых граждан США, ученые выявили, что те из них, кто придерживается консервативных политических взглядов, чаще других инвестируют на профессиональном уровне, выбирая высокодоходные варианты с более высокой степенью риска.Результаты этого исследования специалисты считают довольно важным для американского общества, поскольку в США довольно большое количество граждан имеют те или иные финансовые активы. К примеру, согласно данным Федерального резерва страны, свыше 94% американских домохозяйств владеют финансовыми активами в виде акций, наличных сбережений, депозитных сертификатов, облигаций и ценных бумаг паевых инвестфондов. Так, только за 2014 год физические лица в США инвестировали в различные финансовые инструменты свыше 1,3 триллиона долларов.