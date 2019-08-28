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Число браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года

В России достигнуто минимальное значение браков и разводов с 1990 года. По словам экспертов, у сложившейся ситуации есть несколько значимых причин.
Число браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года

Прежде всего, резкое снижение количества браков и разводов в стране связывают с тем, что в последнее время россияне стали решаться на официальную регистрацию своих отношений уже в зрелом возрасте, а многие из них и вовсе предпочитают отказаться от печати в паспорте. Наконец, заметно сплотить семью помогают обязательства по ипотечному кредиту.

Как отмечает Росстат, в минувшем году на каждую тысячу человек российского населения приходилось всего 4 развода. Всего за 2018 год в стране распалось 583 942 брака. Меньшее количество бракоразводных процессов в России фиксировали только в далеком 1990 году, когда на тысячу жителей страны регистрировалось примерно 3,8 разводов. А самый высокий показатель был зафиксирован в 2002 году, когда в общей сложности развелись почти 854 тысячи семейных пар.

За свою новейшую историю Россия пережила несколько брачных «бумов» и периодов «затишья». Но, как показывает общая динамика, сейчас россияне заключают браки в значительно более позднем возрасте, чем это было еще два десятка лет тому назад.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:30

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