Звезда «Дома-2» Мария Кохно заявила, что у нее не было «волшебства» с мужем Ольги Рапунцель

Не секрет, что связь Дмитрия Дмитренко с экс-героиней «Дома-2» Марией Кохно едва не стала причиной его разрыва с Ольгой Рапунцель. «Бренду» телестройки, как она сама до сих пор заявляет, стоило больших трудов «помиловать» мужа. В свое время длинноволосая красавица не единожды указывала на то, что не понимает, как будет заниматься любовью с мужчиной, который 2 года назад изменял ей с другой девушкой.Рапунцель до последнего надеялась, что Дмитренко и Кохно развлекались и делали совместные фотографии, только чтобы позлить ее в тот период, когда она беременная вернулась в Периметр. А на недавнем ток-шоу «Бородина против Бузовой» Ольга и вовсе заявила, что еле сдерживается, чтобы не вцепиться разлучнице в волосы. Нужно сказать, что для Марии слова жены Дмитрия стали последней каплей.В итоге Кохно разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что у нее в действительности не было «волшебства» с мужем Рапунцель. По словам Марии, она общалась с Дмитренко только потому, что ей было по-человечески его жаль.Более того, Кохно сообщила подписчикам, что Рапунцель и Дмитренко на самом деле придумали историю о том, что Дима якобы избивал Ольгу. А сделали «бренды» это для того, чтобы вернуться на реалити-шоу «на своих условиях».