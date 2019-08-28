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BMW X6 получил уникальный светопоглощающий цвет кузова

Немецкий концерн BMW решил добавить в линейку цветов кузова популярного кроссовера BMW X6 новое решение. Теперь автомобиль покрывают уникальным светопоглощающим покрытием, цвет которого называют не иначе как «чернее черного».
BMW X6 получил уникальный светопоглощающий цвет кузова

Так, на кузове кроссовера BMW X6 нового поколения будет нанесено специальное наноструктурное покрытие под названием Vantablack. Данный материал способен поглощать до 99,9% падающего на него видимого света, в результате чего любые покрытые им части выглядят настолько глубоко черными, насколько это возможно.

Как только в Сети появились первые снимки автомобиля в новом цвете, многие пользователи принялись сравнивать BMW X6 Vantablack с черной дырой и дыркой в стене. Примечательно, что пока в подобном цвете создан единственный экземпляр модели, однако не исключено, что в будущем это решение станет серийным. Вероятнее всего, машину в новом цвете кузова баварский концерн привезет на Франкфуртский автосалон.

Напомним, вещество под названием Vantablack было впервые запатентовано еще пять лет тому назад. Оно создается на основе углеродных нанотрубок с размерами 14 микрометров на 20 нанометров, что примерно в 500 раз тоньше человеческого волоса.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:08

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