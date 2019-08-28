Поклонники Джулии Робертс взволнованы ее осунувшимся лицом
Знаменитая актриса Джулия Робертс в свой 51 год может дать фору многим молодым в том, что касается физической формы. Не так давно знаменитость похудела, что, несомненно, ей идет. Вот только поклонники в последнее время бьют тревогу из-за заметно осунувшегося лица любимой артистки.
Не так давно актриса Джулия Робертс была замечена во время прогулки в Лос-Анджелесе. Знаменитость спокойно прогуливалась по улицам со стаканом кофе в руке и в строгом черном наряде. Однако ее внешний вид в этот раз совсем не восхитил многочисленных поклонников. Напротив, фанаты кинозвезды утверждают, что ее осунувшееся лицо выглядит просто пугающе. Не исключено, что актриса перестаралась с похудением, из-за чего ее лицо столь разительно изменилось.
Впрочем, в социальных сетях не исключают, что дело вовсе не в избавлении от лишних килограммов, а в том, что возраст начал брать свое. И выглядит Джулия Робертс действительно нетипично для тех, кто привык видеть ее только на экране: впалые щеки, выделяющиеся складки носа и губ – все это создает вид заметно изможденной и уставшей женщины. И это при том, что еще несколько лет тому назад Робертс, даже без мейкапа и в каких-то нелепых нарядах была способна поразить всех вокруг своей естественной красотой и всегда сияющей улыбкой.
Не так давно актриса Джулия Робертс была замечена во время прогулки в Лос-Анджелесе. Знаменитость спокойно прогуливалась по улицам со стаканом кофе в руке и в строгом черном наряде. Однако ее внешний вид в этот раз совсем не восхитил многочисленных поклонников. Напротив, фанаты кинозвезды утверждают, что ее осунувшееся лицо выглядит просто пугающе. Не исключено, что актриса перестаралась с похудением, из-за чего ее лицо столь разительно изменилось.
Впрочем, в социальных сетях не исключают, что дело вовсе не в избавлении от лишних килограммов, а в том, что возраст начал брать свое. И выглядит Джулия Робертс действительно нетипично для тех, кто привык видеть ее только на экране: впалые щеки, выделяющиеся складки носа и губ – все это создает вид заметно изможденной и уставшей женщины. И это при том, что еще несколько лет тому назад Робертс, даже без мейкапа и в каких-то нелепых нарядах была способна поразить всех вокруг своей естественной красотой и всегда сияющей улыбкой.