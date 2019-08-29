Учёные обнаружили связь между обезболивающими препаратами и появлением гипогликемии
Учёные обнаружили связь между обезболивающими препаратами и появлением гипогликемии. По их словам, частое употребление трамадола приводит к снижению уровня глюкозы в крови.
С 1995 года все чаще врачи назначают опиоидный анальгетик для пациентов с артритом, травмами или после операций, аргументировав это редкими проявлениями побочных эффектов. Научным сотрудникам Калифорнийского университета удалось проанализировать около 12 млн данных с 2004 по 2019 год, составленных на основе отзывов о применении обезболивающих препаратов. Согласно им, у больных наблюдалась индивидуальная реакция в виде головокружений, головных болей, рвоты и проблемной дефекации. Более того, у больных, принимающих трамадол, обнаружено понижение уровня глюкозы в крови. Для учёных стала открытием связь между болеутоляющим и гипогликемией. Её часто связывают с диабетом, однако может быть обнаружена и у здоровых особей.
Если вовремя не обратиться к врачу, гипогликемия способна привести к нарушениям памяти, потере зрения и координации, а также вызвать депрессию.
С 1995 года все чаще врачи назначают опиоидный анальгетик для пациентов с артритом, травмами или после операций, аргументировав это редкими проявлениями побочных эффектов. Научным сотрудникам Калифорнийского университета удалось проанализировать около 12 млн данных с 2004 по 2019 год, составленных на основе отзывов о применении обезболивающих препаратов. Согласно им, у больных наблюдалась индивидуальная реакция в виде головокружений, головных болей, рвоты и проблемной дефекации. Более того, у больных, принимающих трамадол, обнаружено понижение уровня глюкозы в крови. Для учёных стала открытием связь между болеутоляющим и гипогликемией. Её часто связывают с диабетом, однако может быть обнаружена и у здоровых особей.
Если вовремя не обратиться к врачу, гипогликемия способна привести к нарушениям памяти, потере зрения и координации, а также вызвать депрессию.
Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 03:03