iPhone научили снимать в полной темноте с помощью нейронных сетей
Смартфоны американской компании Apple с недавних пор получили новое приложение, основанное на возможностях нейросетей. Сообщается, что эта новинка значительно повышает качество ночных фотографий, сделанных через камеру iPhone.
Приложение под названием NeuralCam, как утверждают его разработчики, основано на алгоритмах искусственного интеллекта и новейших достижений в области цифровой фотографии. Благодаря этой программе снимать при недостаточной освещенности можно даже без использования штатива и прочих приспособлений. Причем снимки получаются достойного качества даже в почти полной темноте.
Работает приложение NeuralCam довольно просто: алгоритм программы захватывает сразу несколько изображений, попутно изменяя настройки экспозиции. После этого полученные кадры выравниваются и сопоставляются для компенсации возможного смазывания объектов в кадре. В результате пользователь получает один снимок с равномерным освещением и весьма пристойным качеством.
Хотя эксперты считают, что полученные таким образом снимки все же далеки от идеальных из-за низкой контрастности и программного «задирания» резкости. Особенно этот эффект заметен в моменты, когда пользователь фотографирует движущиеся объекты.
Приложение под названием NeuralCam, как утверждают его разработчики, основано на алгоритмах искусственного интеллекта и новейших достижений в области цифровой фотографии. Благодаря этой программе снимать при недостаточной освещенности можно даже без использования штатива и прочих приспособлений. Причем снимки получаются достойного качества даже в почти полной темноте.
Работает приложение NeuralCam довольно просто: алгоритм программы захватывает сразу несколько изображений, попутно изменяя настройки экспозиции. После этого полученные кадры выравниваются и сопоставляются для компенсации возможного смазывания объектов в кадре. В результате пользователь получает один снимок с равномерным освещением и весьма пристойным качеством.
Хотя эксперты считают, что полученные таким образом снимки все же далеки от идеальных из-за низкой контрастности и программного «задирания» резкости. Особенно этот эффект заметен в моменты, когда пользователь фотографирует движущиеся объекты.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:57