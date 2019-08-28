iPhone научили снимать в полной темноте с помощью нейронных сетей





Приложение под названием NeuralCam, как утверждают его разработчики, основано на алгоритмах искусственного интеллекта и новейших достижений в области цифровой фотографии. Благодаря этой программе снимать при недостаточной освещенности можно даже без использования штатива и прочих приспособлений. Причем снимки получаются достойного качества даже в почти полной темноте.Работает приложение NeuralCam довольно просто: алгоритм программы захватывает сразу несколько изображений, попутно изменяя настройки экспозиции. После этого полученные кадры выравниваются и сопоставляются для компенсации возможного смазывания объектов в кадре. В результате пользователь получает один снимок с равномерным освещением и весьма пристойным качеством.Хотя эксперты считают, что полученные таким образом снимки все же далеки от идеальных из-за низкой контрастности и программного «задирания» резкости. Особенно этот эффект заметен в моменты, когда пользователь фотографирует движущиеся объекты.