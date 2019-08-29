Дочь Веры Брежневой поделилась романтичным фото с американским бойфрендом

Этим летом дочь Брежневой отправилась отдыхать в Италию. Девушка регулярно делится с поклонниками снимками, на которых позирует на берегу в бикини, показывая публике подтянутую фигуру. Открытием для подписчиков Сони Киперман стало и то, что она завела себе ухажера, более того, девушка даже перестала скрывать своего бойфренда от публики и уже несколько раз публиковала совместные фото. Одним из таких снимков она поделилась совсем недавно.На показанном Соней кадре они с избранником запечатлены у моря целующимися, гуляющими по городу и просто загорающими на пляже. Судя по всему, эта серия снимков была приурочена ко дню рождения молодого человека., - гласит подпись девушки под этой публикацией.