Дочь Веры Брежневой поделилась романтичным фото с американским бойфрендом
Певица Вера Брежнева замужем за Константином Меладзе, однако от прошлого брака артистка воспитывает дочерей. Старшая дочь певицы, 18-летняя Соня Киперман живет и учится в США и даже нашла там себе бойфренда. Не так давно она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram романтичное фото с возлюбленным.
Этим летом дочь Брежневой отправилась отдыхать в Италию. Девушка регулярно делится с поклонниками снимками, на которых позирует на берегу в бикини, показывая публике подтянутую фигуру. Открытием для подписчиков Сони Киперман стало и то, что она завела себе ухажера, более того, девушка даже перестала скрывать своего бойфренда от публики и уже несколько раз публиковала совместные фото. Одним из таких снимков она поделилась совсем недавно.
На показанном Соней кадре они с избранником запечатлены у моря целующимися, гуляющими по городу и просто загорающими на пляже. Судя по всему, эта серия снимков была приурочена ко дню рождения молодого человека. «С днем рождения, мой самый любимый на планете человек», - гласит подпись девушки под этой публикацией.
Этим летом дочь Брежневой отправилась отдыхать в Италию. Девушка регулярно делится с поклонниками снимками, на которых позирует на берегу в бикини, показывая публике подтянутую фигуру. Открытием для подписчиков Сони Киперман стало и то, что она завела себе ухажера, более того, девушка даже перестала скрывать своего бойфренда от публики и уже несколько раз публиковала совместные фото. Одним из таких снимков она поделилась совсем недавно.
На показанном Соней кадре они с избранником запечатлены у моря целующимися, гуляющими по городу и просто загорающими на пляже. Судя по всему, эта серия снимков была приурочена ко дню рождения молодого человека. «С днем рождения, мой самый любимый на планете человек», - гласит подпись девушки под этой публикацией.