АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: консерваторы становятся более успешными…
EUR 73.66 USD 66.41
Курс валют на 29.08.2019

Дочь Веры Брежневой поделилась романтичным фото с американским бойфрендом

Певица Вера Брежнева замужем за Константином Меладзе, однако от прошлого брака артистка воспитывает дочерей. Старшая дочь певицы, 18-летняя Соня Киперман живет и учится в США и даже нашла там себе бойфренда. Не так давно она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram романтичное фото с возлюбленным.
Дочь Веры Брежневой поделилась романтичным фото с американским бойфрендом

Этим летом дочь Брежневой отправилась отдыхать в Италию. Девушка регулярно делится с поклонниками снимками, на которых позирует на берегу в бикини, показывая публике подтянутую фигуру. Открытием для подписчиков Сони Киперман стало и то, что она завела себе ухажера, более того, девушка даже перестала скрывать своего бойфренда от публики и уже несколько раз публиковала совместные фото. Одним из таких снимков она поделилась совсем недавно.

На показанном Соней кадре они с избранником запечатлены у моря целующимися, гуляющими по городу и просто загорающими на пляже. Судя по всему, эта серия снимков была приурочена ко дню рождения молодого человека. «С днем рождения, мой самый любимый на планете человек», - гласит подпись девушки под этой публикацией.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пассажир самолёта снял на телефон НЛО в небе над…
Дочь Веры Брежневой поделилась романтичным фото с американским…
Эксперты назвали особенности Hyundai Ioniq Electric 2019…
Учёные обнаружили связь между обезболивающими препаратами и появлением…
Виктория Лопырёва поделилась своими методами восстановления после…
Компания SEAT представила кроссовер серии Tarraco…
Медики назвали неоправданные утверждения о…
Анастасия Волочкова назвала свой мангал с шашлыком "вечным…
Вследствие плохого питания у подростков возникает…
Названы популярные мифы об опухоли…
Учёные: женщины чувствуют боль интенсивней…
В Сеть попали откровенные фото жены рэпера Мота до…
Участницу проекта "Дом-2" Александру Черно снова уличили в использовании фотошопа после свадьбы Купина и…
LG работает над необычным складным смартфоном со сворачивающимся…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян предложил коллегам выставить Дмитрия Дмитренко на…
Китайские СМИ рассказали о страхе США перед…
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская похудела и сняла видео в…
Ученым удалось доказать возможность изменения…
Маша Вебер благодарна Юлии Волковой за уход…
Эксперты назвали лучшие легкие спорткары…
Лере Кудрявцевой на «Новой волне» пришлось вызывать скорую…
Meizu выпустила смартфон-флагман 16s Pro с тройной камерой и дисплеем без…
Разин озвучил жесткое предупреждение о правах на репертуар «Ласкового…
Эксперты рассказали, о чем могут свидетельствовать позы партнеров во…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов публично поскандалил с Антоном…
Ученые нашли скрытую опасность в запеченных…
Шуфутинский в преддверии 3 сентября записал…
Россия создает новый мощный ледокольный…
Эвелина Бледанс избавилась от болезни, преследовавшей ее 30…
Дизайнер внешности: У пластических хирургов в будущем может появиться новая…
Химеш Патель появится в новом фильме Кристофера…
Главный диетолог: Питание детей младшей школы должно состоять из 5-6 приемов пищи в…
Мать Тимати Симона Юнусова рассказала о первой любви и аборте в 16…
Ивлеева и Бедняков объявили о возвращении в передачу «Орёл и…
David Brown готовит классический спортивный Mini…
Эд Ширан принял решение не давать выступления ближайшие полтора…
Google Pixel 4 засветился в Сети на живых…
Известный экстрасенс Николь Кузнецова о будущем звезды «Дома-2» Влада Кадони: «Для него наступает период новых…
Поклонники Джулии Робертс взволнованы ее осунувшимся…
Ксения Бородина заявила, что «брезгливее грязного рта» Алены Водонаевой в своей жизни ничего не…
Просмотреть все новости