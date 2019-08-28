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Звезда «Дома-2» Лера Мастерко призналась, что уже два года как в официальном разводе

Экс-участница «Дома-2» Лера Мастерко сделала признание, которое шокировало ее преданных поклонников. В комментариях к одной из публикаций новоиспеченная мамочка заявила, что уже 2 года как официально разведена.
Звезда «Дома-2» Лера Мастерко призналась, что уже два года как в официальном разводе

Телезрителям «Дома-2», которые продолжают следить за жизнью своих любимчиков даже после их ухода за Периметр, хорошо известно, что Валерия Мастерко решила не оставаться в Москве, а вернулась в свой родной городок Новосибирск. Там же она познакомилась с «тем единственным», которого на протяжении почти 2-х лет искала на реалити-шоу.

В 2015 году главная вдохновительница Коляна Должанского стала женой стоматолога Дмитрия. Правда, семейное счастье Мастерко длилось недолго, ведь буквально через несколько месяцев в соцсети появились слухи о том, что Лера в действительности не счастлива с избранником.

Чуть позже эту информацию подтвердила близкая приятельница Мастерко Оксана Ряска, которая указала на то, что Лера постоянно уходит от ответа и не хочет комментировать свою предполагаемую беременность.

И вот вчера в Сети появилось сообщение о том, что Мастерко впервые познала радость материнства. Так как о разрыве Леры с супругом мало кто знал, подписчики принялись поздравлять новоявленную мамочку и ее избранника с таким радостным событием. Однако муза Должанского поспешила сообщить фанатам, что уже два года как находится в официальном разводе.

Причину развода с супругом Мастерко не стала называть. Более того, Лера не стала рассекречивать имя мужчины, от которого родила своего первенца.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:50

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