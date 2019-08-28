Олег Меньшиков вернулся в театр после госпитализации
Российский актер и художественный руководитель московского театра Олег Меньшиков приступил к работе после выписки из больницы. На данный момент худрук находится в отличном состоянии здоровья, и поводы для беспокойства отсутствуют.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у руководителя были проблемы с алкоголем, именно они и были причиной его экстренной госпитализации. Но в самом театре имени М. Н. Ермоловой эту информацию не подтвердили, сказав, что Олег Меньшиков находился на обычном плановом обследовании. Из-за насыщенности рабочего графика необходимо проходить регулярный медицинский осмотр, чтобы избежать неожиданных проблем со здоровьем во время нового театрального сезона.
Сезон показов в театре закончился в июле, и работа групп будет возобновлена только в сентябре. Зрители увидят долгожданные спектакли «Оркестр мечты. Медь» и «Самая большая маленькая драма». Более того, запланирована премьера спектакля «Макбет», где Меньшиков играет главную роль.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у руководителя были проблемы с алкоголем, именно они и были причиной его экстренной госпитализации. Но в самом театре имени М. Н. Ермоловой эту информацию не подтвердили, сказав, что Олег Меньшиков находился на обычном плановом обследовании. Из-за насыщенности рабочего графика необходимо проходить регулярный медицинский осмотр, чтобы избежать неожиданных проблем со здоровьем во время нового театрального сезона.
Сезон показов в театре закончился в июле, и работа групп будет возобновлена только в сентябре. Зрители увидят долгожданные спектакли «Оркестр мечты. Медь» и «Самая большая маленькая драма». Более того, запланирована премьера спектакля «Макбет», где Меньшиков играет главную роль.
Культура
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:31