Старинный Citroen 2CV выставлен на аукционе в Португалии за 110 тыс. долларов





Легендарный ярко-синий автомобиль вызвал большой интерес со стороны коллекционеров, и уже 21 сентября он будет представлен в Португалии на аукционе. Ожидается, что лот уйдёт с молотка не менее чем за 110 тыс. долларов. Citroen имеет два двигателя под сидениями впереди, один из которых оснащает мощностью передние колеса, а другой отвечает за вторую пару шин.Первоначально он был построен для работы в труднопроходимой местности и для жаркого климата французских колоний в Северной Африке. Citroen оснащен выдвижным люком и удивительно легким каркасом. В то время машина имела название Sahara и стоила около 715 фунтов стерлингов, что вдвое дороже стандартного 2CV, а провозгласив свою независимость, Алжир подарил автомобилю название 2CV 4x4., - сказал представитель RM Sotheby's.