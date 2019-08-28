Алла Пугачева и Лайма Вайкуле высмеяли ситуацию с «преемницей» Лободой

На ролике видно, как Лайма Вайкуле фактически заставляет знаменитую подругу снова произнести ту самую фразу, которую она ранее посвятила украинской исполнительнице Светлане Лободе. Стоит напомнить, что совсем недавно на фестивале «Новая волна» Примадонна фактически нарекла Лободу своей преемницей, благословив ее на исполнение своей песни. После этого появилось немало критиков, осудивших певицу за ее жест, а известный российский блогер Вадим Манукян и вовсе назвал подобное преемничество раздражающим.Вероятнее всего, со сложившейся ситуации и решили посмеяться близкие подруги. На показанных Галкиным кадрах Вайкуле и Пугачева стоят на набережной, а в какой-то из моментов Алла Борисовна произносит ставшую уже мемом фразу:, - заявляет певица. На вопрос Вайкуле, о ком идет речь, Пугачева лишь коротко отметила: «все знают».