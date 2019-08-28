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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле высмеяли ситуацию с «преемницей» Лободой

Супруг Аллы Пугачевой, шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей страничке в Instagram забавное видео. В этом ролике Примадонна и ее давняя подруга певица Лайма Вайкуле вместе посмеялись над недавней фразой, которой Алла Борисовна фактически нарекла Светлану Лободу своей преемницей.
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле высмеяли ситуацию с «преемницей» Лободой

На ролике видно, как Лайма Вайкуле фактически заставляет знаменитую подругу снова произнести ту самую фразу, которую она ранее посвятила украинской исполнительнице Светлане Лободе. Стоит напомнить, что совсем недавно на фестивале «Новая волна» Примадонна фактически нарекла Лободу своей преемницей, благословив ее на исполнение своей песни. После этого появилось немало критиков, осудивших певицу за ее жест, а известный российский блогер Вадим Манукян и вовсе назвал подобное преемничество раздражающим.

Вероятнее всего, со сложившейся ситуации и решили посмеяться близкие подруги. На показанных Галкиным кадрах Вайкуле и Пугачева стоят на набережной, а в какой-то из моментов Алла Борисовна произносит ставшую уже мемом фразу: «Живи спокойно, страна. Теперь у нас еще одна», - заявляет певица. На вопрос Вайкуле, о ком идет речь, Пугачева лишь коротко отметила: «все знают».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:38

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