В Японии мужчина похудел и нарастил мышцы за пять месяцев с помощью ежедневных 4-минутных тренировок



https://twitter.com/hiiragisensei/status/1165570760166920192

Мужчина признался, что на протяжении 5 месяцев соблюдал режим Табата, который заключался в сверхинтенсивных тренировках по 20 секунд с перерывами в 10 секунд. В начале весны этого года юзер под ником «Hiiragi Sensei» разместил фото, на котором обозначил свои проблемные места и лишний вес и пообещал показать итоги своего похудения. Он выполнял по восемь кругов в течение четырех минут. Таким образом ему удалось задействовать все группы мышц и добиться выносливости, как от длительных тренировок продолжительностью 60 минут.Стоит отметить, что перед тем, как проверять действенность режима, необходимо проконсультироваться с врачом. Кроме того, специалисты рекомендуют выполнять упражнения под контролем инструктора.