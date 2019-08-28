В Японии мужчина похудел и нарастил мышцы за пять месяцев с помощью ежедневных 4-минутных тренировок
В Сети появилась информация о неординарном методе похудения, который помогает не только сбросить лишние килограммы, но и обрести рельефное тело. Об этом способе рассказал мужчина из Японии, который похудел и нарастил мышцы за пять месяцев с помощью ежедневных 4-минутных тренировок. Молодой человек поделился своими результатами на личном аккаунте в социальной сети Twitter.
Мужчина признался, что на протяжении 5 месяцев соблюдал режим Табата, который заключался в сверхинтенсивных тренировках по 20 секунд с перерывами в 10 секунд. В начале весны этого года юзер под ником «Hiiragi Sensei» разместил фото, на котором обозначил свои проблемные места и лишний вес и пообещал показать итоги своего похудения. Он выполнял по восемь кругов в течение четырех минут. Таким образом ему удалось задействовать все группы мышц и добиться выносливости, как от длительных тренировок продолжительностью 60 минут.
Стоит отметить, что перед тем, как проверять действенность режима, необходимо проконсультироваться с врачом. Кроме того, специалисты рекомендуют выполнять упражнения под контролем инструктора.
https://twitter.com/hiiragisensei/status/1165570760166920192
Мужчина признался, что на протяжении 5 месяцев соблюдал режим Табата, который заключался в сверхинтенсивных тренировках по 20 секунд с перерывами в 10 секунд. В начале весны этого года юзер под ником «Hiiragi Sensei» разместил фото, на котором обозначил свои проблемные места и лишний вес и пообещал показать итоги своего похудения. Он выполнял по восемь кругов в течение четырех минут. Таким образом ему удалось задействовать все группы мышц и добиться выносливости, как от длительных тренировок продолжительностью 60 минут.
Стоит отметить, что перед тем, как проверять действенность режима, необходимо проконсультироваться с врачом. Кроме того, специалисты рекомендуют выполнять упражнения под контролем инструктора.
https://twitter.com/hiiragisensei/status/1165570760166920192
В мире
Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 15:07