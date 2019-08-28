Седокова развлеклась на концерте Билли Айлиш со старшей дочерью Алиной

Надо сказать, что перед выступлением Билли Айлиш в Москве наблюдался настоящий ажиотаж, а билеты на концерт 17-летней американской звезды были раскуплены еще за месяц до начала. Попасть на это выступление сумела и певица Анна Седокова со своей старшей дочерью Алиной. Позднее артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фото, на котором позирует с наследницей в столичном дворце спорта «Мегаспорт».На показанном фото Седокова одета в черную толстовку и того же цвета трико, в компании со счастливой дочерью она позирует как раз на фоне сцены, установленной в чаше дворца спорта., - пишет Седокова под опубликованным фото.