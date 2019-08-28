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Илья Яббаров: «Мне стыдно, что я с Аленой вообще связался!»

Самый скандальный музыкант телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров признался, что разочаровался в бывшей избраннице Алене Савкиной (Рапунцель-младшей). По словам саратовского шансонье, ему стыдно за то, что он в свое время «связался» с длинноволосой красавицей.
Илья Яббаров: «Мне стыдно, что я с Аленой вообще связался!»

Не секрет, что с изменениями в личной жизни Алены Савкиной и Ильи Яббарова пришла и взаимная неприязнь друг к другу, накапливающаяся изо дня в день ярость и чувство неловкости за прошлое. Теперь «проектные» родители, дороги которых, судя по всему, разошлись окончательно, буквально ненавидят друг друга и не хотят иметь ничего совместного.

Накануне в эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск «Дома-2», в котором Яббаров объяснил, почему в действительности был с Рапунцель-младшей. По словам Ильи, он ложился спать и мечтал, чтобы у них с Аленой не было «волшебства», а все потому, что он не любил ее.

«Я пытался переступить через себя и ради ребенка сохранить семью», - заявил шансонье.


А считанные минуты назад в Сети появилось свежее интервью с Яббаровым, в котором он в очередной раз указал на то, что сказал в эфире искреннюю правду. Как предполагает Илья, все это время, когда он пытался создать с Савкиной семью, он находился в алкогольном опьянении.

«Мне стыдно, что я когда-то вообще с ней связался!», - подчеркнул саратовский шансонье.

К слову, Яббаров попросил «проектных» журналистов больше не спрашивать у него про Савкину, так как ему не хочется комментировать эту «грязь». Более того, Илья отметил, что, судя по всему, попросту не знал, какая Алена настоящая, пишет Dom2Life.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:57

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