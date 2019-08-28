Актриса Мария Миронова готовится стать матерью во второй раз

Соответствующую публикацию дочь знаменитого Андрея Миронова сделала в Stories на своей страничке. Сейчас Мария Миронова проводит отпуск в солнечной Греции, именно здесь она решила снять кадры, на которых показала заметно округлившийся живот. Примечательно, что о деталях своей личной жизни актриса старается никому и ничего не рассказывать, поэтому о том, кто именно является отцом ее ребенка, поклонники, скорее всего, так и не узнают.Напомним, первым супругом Марии Мироновой был предприниматель Игорь Удалов. В этом браке артистка родила сына Андрея, однако в 1999 году супруги развелись. Впоследствии Миронова стала супругой советника главы РАН Дмитрия Клокова, но спустя пять лет совместной жизни рассталась с ним, вернувшись к Удалову. Позднее в СМИ даже появлялись сообщения о том, что актриса якобы завела роман с сыном известной актрисы Любови Полищук, но она опровергла подобные слухи.