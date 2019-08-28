АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: консерваторы становятся более успешными…
EUR 73.61 USD 66.26
Курс валют на 28.08.2019

Актриса Мария Миронова готовится стать матерью во второй раз

Известная актриса Мария Миронова поделилась с подписчиками в соцсети Instagram радостными новостями. Как оказалось, 46-летняя артистка ждет ребенка и готовится стать матерью во второй раз.
Актриса Мария Миронова готовится стать матерью во второй раз

Соответствующую публикацию дочь знаменитого Андрея Миронова сделала в Stories на своей страничке. Сейчас Мария Миронова проводит отпуск в солнечной Греции, именно здесь она решила снять кадры, на которых показала заметно округлившийся живот. Примечательно, что о деталях своей личной жизни актриса старается никому и ничего не рассказывать, поэтому о том, кто именно является отцом ее ребенка, поклонники, скорее всего, так и не узнают.

Напомним, первым супругом Марии Мироновой был предприниматель Игорь Удалов. В этом браке артистка родила сына Андрея, однако в 1999 году супруги развелись. Впоследствии Миронова стала супругой советника главы РАН Дмитрия Клокова, но спустя пять лет совместной жизни рассталась с ним, вернувшись к Удалову. Позднее в СМИ даже появлялись сообщения о том, что актриса якобы завела роман с сыном известной актрисы Любови Полищук, но она опровергла подобные слухи.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Число браков и разводов в России достигло минимума с 1990…
Седокова развлеклась на концерте Билли Айлиш со старшей дочерью…
Исследование: консерваторы становятся более успешными…
Актриса Мария Миронова готовится стать матерью во второй…
BMW X6 получил уникальный светопоглощающий цвет…
Звезда «Дома-2» Мария Кохно заявила, что у нее не было «волшебства» с мужем Ольги…
iPhone научили снимать в полной темноте с помощью нейронных…
Участниц группы «Лицей» преследовали загадочные…
Звезда «Дома-2» Лера Мастерко призналась, что уже два года как в официальном…
В Японии школьница сняла на видео загадочный…
Олег Меньшиков вернулся в театр после…
Старинный Citroen 2CV выставлен на аукционе в Португалии за 110 тыс.…
Галустян и Мартиросян показали пародию на Сосо…
В Японии мужчина похудел и нарастил мышцы за пять месяцев с помощью ежедневных 4-минутных…
Илья Яббаров: «Мне стыдно, что я с Аленой вообще…
50-летняя британка убила собственного отца пультом от…
Звезда «Дома-2» Настя Балинская сделала пирсинг в пикантном…
Ученые: Жир на животе чаще становится причиной ишемической болезни сердца, чем общее ожирение у…
Певица Валерия опубликовала теплое фото с…
Дети из неблагополучных районов чаще страдают ожирением в зрелом…
Актера из сериала «Мажор-2» избили в…
Ученые пророчат исчезновение человечества в 2050…
Певец Алексей Воробьев развлекся с новой пассией на яхте в…
Фитнес-гуру раскрыла побочные действия популярных…
Актер Джейми Фокс быстро нашел Кэти Холмс замену в лице молодой…
Ученые нашли в татуировках новую…
Рэпер Джиган с супругой и детьми не смогли вернуться из Майами в…
Токсиколог рассказала, как не отравиться грибным…
«Соленые огурцы и вареная картошка на газете»: Евгения Добровольская рассказала о свадебном столе с Михаилом…
Мужчина из-за инфекции лишился более 25%…
Актеры Сергей Бурунов и Александр Петров собрались…
Российская компания BQ создала бюджетный смартфон со сверхъёмкой аккумуляторной…
Евгения Брик посоветовала поклонникам быть искренними с самими…
В Перу обнаружены останки 227 принесённых в жертву…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Шева ответила Виктору Шароварову на пост о расставании: «Забудь про ребенка! Ты его не…
Безголовый призрак перепугал жителей…
Бари Алибасов ответил падчерице на обвинения в пиар-браке с…
В «Роскосмосе» намерены создать систему наблюдения за…
Дженнифер Лопес откровенно рассказала об отношениях с…
Ученые занимаются разработками встроенного ночного…
Просмотреть все новости