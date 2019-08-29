Виктория Лопырёва поделилась своими методами восстановления после недосыпа

36-летняя Виктория Лопырёва в начале этого года впервые стала мамой, родив сына Марка от бизнесмена Игоря Булатова. Телеведущая не устает делиться на своей странице в Instagram секретами счастья и воспитания ребёнка, чередуя их с публикациями со светских мероприятий. Подписчики часто спрашивают знаменитость, как ей удается совмещать семейную жизнь и загруженный график на работе., - рассказала Лопырёва изданию Family&Baby Guide.Кроме того, она поделилась своими секретами, как восстановиться после недосыпа и чувствовать себя счастливой. Телеведущая рассказала, что после бессонных ночей она находит спасение в солнце и море., - добавила она.