Виктория Лопырёва поделилась своими методами восстановления после недосыпа
Лопырёва поделилась своими методами восстановления после недосыпа. Телеведущая призналась, что из-за материнства часто страдает бессонницей, но уже научилась с ней бороться.
36-летняя Виктория Лопырёва в начале этого года впервые стала мамой, родив сына Марка от бизнесмена Игоря Булатова. Телеведущая не устает делиться на своей странице в Instagram секретами счастья и воспитания ребёнка, чередуя их с публикациями со светских мероприятий. Подписчики часто спрашивают знаменитость, как ей удается совмещать семейную жизнь и загруженный график на работе. «На самом деле, человек может намного больше, чем кто-то думает. Мы существуем не только физически, но и духовно, благодаря внутренней энергии, творящей многие чудеса», - рассказала Лопырёва изданию Family&Baby Guide.
Кроме того, она поделилась своими секретами, как восстановиться после недосыпа и чувствовать себя счастливой. Телеведущая рассказала, что после бессонных ночей она находит спасение в солнце и море. «Сейчас в Испании солнечные дни, но вода еще прохладная, долго не поплаваешь», - добавила она.
36-летняя Виктория Лопырёва в начале этого года впервые стала мамой, родив сына Марка от бизнесмена Игоря Булатова. Телеведущая не устает делиться на своей странице в Instagram секретами счастья и воспитания ребёнка, чередуя их с публикациями со светских мероприятий. Подписчики часто спрашивают знаменитость, как ей удается совмещать семейную жизнь и загруженный график на работе. «На самом деле, человек может намного больше, чем кто-то думает. Мы существуем не только физически, но и духовно, благодаря внутренней энергии, творящей многие чудеса», - рассказала Лопырёва изданию Family&Baby Guide.
Кроме того, она поделилась своими секретами, как восстановиться после недосыпа и чувствовать себя счастливой. Телеведущая рассказала, что после бессонных ночей она находит спасение в солнце и море. «Сейчас в Испании солнечные дни, но вода еще прохладная, долго не поплаваешь», - добавила она.