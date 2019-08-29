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Медики назвали неоправданные утверждения о сладком

Американскими медиками были названы неоправданные утверждения о сладком. Распространенный стереотип о вредном влиянии сладостей на организм поставили под сомнение. Речь идет не о сладких продуктах как таковых, а о чрезмерном их употреблении.
Медики назвали неоправданные утверждения о сладком

Ученые отмечают, что употребление сладостей не ведет к избыточному весу. Хоть шоколад и является высококалорийным продуктом, но лишний вес появляется скорее от основного источника калорий – глюкозы и молока. При чрезмерном употреблении углеводы могут откладываться в виде жира, но в умеренном количестве даже могут помочь справиться ослабшему организму. Иммунобиологи уверены, что организму, который ослаблен болезнью, необходимо получать долю глюкозы в определенном количестве. Это поможет поддержать иммунитет.

Следующее заблуждение касается такого заболевания, как диабет. К данной болезни ведет скорее избыточный вес и ожирение, а каким именно средством был достигнут такой результат - не имеет значения. Жиры, которые скапливаются в организме от употребления жареных продуктов, намного опаснее тех, которые содержатся в сладком.

Также было доказано, что появление прыщей может возникать именно от употребления не качественных сладких продуктов. Например, от шоколада с содержанием от 60% какао-бобов никаких проблем кожного покрова не будет.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 00:02

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