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Анастасия Волочкова назвала свой мангал с шашлыком "вечным огнём"

Именитая балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками отчетом о душевном вечере у костра в социальной сети Instagram. Танцовщица разместила в Stories кадр своего мангала с шашлыком, который назвала «вечным огнем».
Анастасия Волочкова назвала свой мангал с шашлыком "вечным огнём"

Артистка Анастасия Волочкова сообщила, что друзья постоянно пытаются накормить ее и поэтому готовят огромное количество мяса на всех участников вечеринки. Но она призналась, что не поддается провокациям и ест листья салата, нарезанные огурцы и помидоры. Мангал звезда назвала "вечным огнем", так как приятели не переставали делать шашлыки, однако надпись была совершенно неуместна к этой публикации и вызвала только негодование у аудитории. Оставлять комментарии на личном аккаунте знаменитости пользователи Сети не могут, так как она закрыла доступ. Но юзеры уже обсудили действия и слова звезды в отдельных сообществах, в том числе фан-группах Волочковой. Реакция подписчиков на высказывание артистки была весьма неоднозначной. Городской голова Виталий Милонов высказался по поводу этой ситуации и, по его мнению, звезду необходимо отправить в Юнармию. Депутат уверен, что такие речи недопустимы, а для избежания подобных выходок балерине следует обучиться и сдать экзамены.

Известно, что ранее Анастасия Волочкова отдыхала в частном загородном доме, который находится в Греции. Бизнесвумен рассказала фолловерам, что скучала по излюбленной бане, которая стоит во дворе ее виллы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Оксана Гутман Вчера, 23:00

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