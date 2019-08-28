Анастасия Волочкова назвала свой мангал с шашлыком "вечным огнём"





Артистка Анастасия Волочкова сообщила, что друзья постоянно пытаются накормить ее и поэтому готовят огромное количество мяса на всех участников вечеринки. Но она призналась, что не поддается провокациям и ест листья салата, нарезанные огурцы и помидоры. Мангал звезда назвала "вечным огнем", так как приятели не переставали делать шашлыки, однако надпись была совершенно неуместна к этой публикации и вызвала только негодование у аудитории. Оставлять комментарии на личном аккаунте знаменитости пользователи Сети не могут, так как она закрыла доступ. Но юзеры уже обсудили действия и слова звезды в отдельных сообществах, в том числе фан-группах Волочковой. Реакция подписчиков на высказывание артистки была весьма неоднозначной. Городской голова Виталий Милонов высказался по поводу этой ситуации и, по его мнению, звезду необходимо отправить в Юнармию. Депутат уверен, что такие речи недопустимы, а для избежания подобных выходок балерине следует обучиться и сдать экзамены.Известно, что ранее Анастасия Волочкова отдыхала в частном загородном доме, который находится в Греции. Бизнесвумен рассказала фолловерам, что скучала по излюбленной бане, которая стоит во дворе ее виллы.