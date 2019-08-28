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Ученые: Жир на животе чаще становится причиной ишемической болезни сердца, чем общее ожирение у…
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Ученые: Жир на животе чаще становится причиной ишемической болезни сердца, чем общее ожирение у женщин

Уже давно существует теория о том, что увеличение веса тела может становиться причиной возникновения сердечных заболеваний у женщин. Однако новое исследование ученых свидетельствует о том, что наибольшее значение имеет не наличие жира в организме, а его местоположение. Так, отмечают специалисты, очень важным значением обладает размер талии.

По утверждению ученых, наибольший вред для женщин в постменопаузе представляет именно брюшной жир, вопреки распространенному мнению о том, что первичным значением в таком случае обладает индекс массы тела (ИМТ). Именно этот показатель, считают исследователи, должен приниматься во внимание прежде всего при оценке риска развития ишемической болезни сердца.

Ученые подчеркивают, что порок сердца и другие сердечные заболевания все еще остаются основной причиной смертности во всем мире. Именно поэтому принято уделять большое внимание основным факторам риска при развитии подобных заболеваний. И если перед наступлением менопаузы женская сердечно-сосудистая система защищена эстрогеном, чем и обусловлена более низкая заболеваемость ИБС среди женщин в раннем возрасте, то после ее наступления ситуация заметно меняется.

При этом с давних пор было принято считать, что одним из главных факторов развития ишемической болезни сердца является ожирение, поскольку оно ведет к дисфункции эндотелиальных клеток, коронарному атеросклерозу и резистентности организма к инсулину, а также сопровождается такими серьезными нарушениями, как диабет и гипертония. В этой связи медики часто пытались оценить зависимость риска развития ИБС от ожирения или индекса массы тела.

Однако, как показали результаты нового исследования, проведенного почти на семи сотнях женщин, ишемическая болезнь сердца чаще развивается у женщин не с общим, а с центральным ожирением. Более того, индекс массы тела и общее ожирение, как оказалось, не являются реальными факторами риска для развития болезней сердца. А вот наличие брюшного жира свидетельствует о том, что женщина находится в группе повышенного риска развития ИБС. По словам ученых, полученные ими результаты особенно важны для женщин в период постменопаузы, которая приводит к изменениям в распределении жира в организме, в частности, в области живота.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:29

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