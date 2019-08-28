Звезда «Дома-2» Настя Балинская сделала пирсинг в пикантном месте
Одна из топовых участниц скандального телепроекта «Дом-2» Анастасия Балинская решилась на весьма неожиданный поступок. Бывшая избранница Алексея Кудряшова сделала пирсинг в пикантном месте.
Не секрет, что после расставания с Алексеем Кудряшовым Анастасия Балинская принялась кардинально менять свою жизнь. Сначала 27-летняя телезнаменитость, которая всегда так любила длинные волосы, избавилась от своих локонов и перекрасилась в розовый цвет. Вот только на этом девушка не остановилась.
Считанные минуты назад стало известно, что Балинская решила пойти еще дальше. Оказывается, что Настя сделала себе пирсинг в достаточно пикантном месте. Как признается сама экс-пассия Кудряшова, она старается проживать каждый день, как последний.
Правда, пирсингом в пикантном месте Балинская не обошлась. Выяснилось, что Анастасия проколола себе еще и бровь, сообщает Dom2Life. Пока сложно сказать, на какие еще эксперименты может решиться бывшая избранница Кудряшова, однако преданным поклонникам пока нравится все то, что девушка делает с собой.
Так, к примеру, по мнению подписчиков, розовый оттенок волос очень идет Балинской.
Не секрет, что после расставания с Алексеем Кудряшовым Анастасия Балинская принялась кардинально менять свою жизнь. Сначала 27-летняя телезнаменитость, которая всегда так любила длинные волосы, избавилась от своих локонов и перекрасилась в розовый цвет. Вот только на этом девушка не остановилась.
Считанные минуты назад стало известно, что Балинская решила пойти еще дальше. Оказывается, что Настя сделала себе пирсинг в достаточно пикантном месте. Как признается сама экс-пассия Кудряшова, она старается проживать каждый день, как последний.
«Драйв, страсть, адреналин, эмоции, безбашенные поступки – это все, что мне сейчас надо», - заявляет звезда «Дома-2».
Правда, пирсингом в пикантном месте Балинская не обошлась. Выяснилось, что Анастасия проколола себе еще и бровь, сообщает Dom2Life. Пока сложно сказать, на какие еще эксперименты может решиться бывшая избранница Кудряшова, однако преданным поклонникам пока нравится все то, что девушка делает с собой.
Так, к примеру, по мнению подписчиков, розовый оттенок волос очень идет Балинской.