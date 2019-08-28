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Участниц группы «Лицей» преследовали загадочные смерти

Участниц популярной некогда группы «Лицей» практически все время преследовали алкоголизм, серьезные депрессии и загадочные смерти. Основатель этого музыкального коллектива Алексей Макаревич ушел из жизни 5 лет тому назад.

Продюсер Алексей Макаревич решил собрать группу «Лицей» в далеком 1991 году. В течение семи лет бывший музыкант работал с Еленой Перовой, Изольдой Ишханишвили, а также со своей кузиной Анастасией Макаревич. Именно он стал автором самого известного хита популярного женского поп-рок коллектива под названием «Осень».

Однако в последние годы жизни Макаревич остался совсем один. А вот официальной причиной его смерти значится сердечная недостаточность. Но о том, что произошло в его квартире в тот августовский день 2014 года, до сих пор не ничего не известно.

Елена Перова была участницей группы до 1997 года. Ходили слухи, что она была уволена в связи с нарушением условий контракта, но сама она заявляла о переходе на телевидение. Спустя еще два года Перова начала сольную карьеру благодаря стараниям настоящей телезвезды того времени Сергея Супонева, ее стали регулярно приглашать в телеэфиры. Известный телеведущий трагически погиб, разбившись на снегоходе в 2001 году.

Не менее загадочной оказалась и смерть Жанны Роштаковой, которая приняла участие лишь в нескольких концертах группы, заменив Анастасию Макаревич, которая в то время была в декрете. Два года назад в СМИ появились тревожные сообщения о ее смерти. Подруга певицы нашла ее тело в заполненной водой ванне.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:55

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