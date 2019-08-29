Компания SEAT представила кроссовер серии Tarraco PHEV





Автомобиль SEAT Tarraco в скором времени будет выпущен в новой модификации. Премьерный показ модели Tarraco PHEV состоится на Франкфуртском автосалоне текущего года, а на рынке появится в следующем году. В этот период производитель SEAT начнет продажи Tarraco в FR-версии, по аналогии с Ibiza, Arona, Leon и Ateca. Гибридный автомобиль оснащен турбированным мотором объемом 1,4 литра, выдающий 148 лошадиных сил, аккумулятором мощностью 13 кВт и электромотором, выдающим 113 лошадиных сил. Их общая мощность составляет 242 лошадиные силы, так как оба мотора не вырабатывают одновременно максимальную производительность. Tarraco PHEV способен набрать разгон до 100 км/ч за 7,4 секунды и достичь максимальной скорости до 35 миль в час. Этот автомобиль станет мощнейшим в серии Tarraco и поделит свою трансмиссию с будущим кроссовером Cupra Formentor.Электромотор в комплектации SEAT Tarraco PHEV значит, что автомобиль будет иметь отличие в нулевом уровне загрязнений при полной зарядке. Выброс СО2 будет ниже 50 г/км, а это дает возможность отнести кроссовер к достаточно престижной категории. Подробные данные об экономии топлива не были раскрыты, однако они станут оптимальными для малолитражных и городских автокаров.Неизвестно, будет ли Tarraco PHEV по-прежнему семиместный из-за дополнительного пространства, необходимого для электромотора и аккумулятора. В свою очередь, серия Tarraco дополнится новой моделью FR-версии, созданная для придания спортивного вида самому большому кроссоверу SEAT. В связи с этим незначительные изменения в стиле автомобиля будут прослеживаться в широких колесных арках, большем спойлере багажника и новых 19-дюймовых легкосплавных дисках.Интерьер FR-версии получит больше поддерживающих спортсидений с электрическим управлением, предполагающей опцию памяти со стороны водителя. Комплектация будет дополнена спортивным рулем, алюминиевыми педалями, возможностью выбрать 20-дюймовые легкосплавные диски и новый оттенок Fura Grey из списка функций, а еще система, которая способна заблаговременно нагреть салон и мотор.