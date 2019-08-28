Галустян и Мартиросян показали пародию на Сосо Павлиашвили

На показанных кадрах можно увидеть, как Гарик Мартиросян поет в стиле известного певца, а подпевать ему в этот момент пытается его коллега по юмористическому цеху Михаил Галустян., - гласит подпись артиста под этой публикацией.Как оказалось, обоих артистов пригласили стать ведущими творческого вечера 55-летнего Сосо Павлиашвили на сочинском фестивале «Новая волна». Вероятнее всего, таким образом Галустян и Мартиросян решили подогреть интерес зрителей к предстоящему концерту.Примечателен и тот факт, что дразнит грядущим событием поклонников и сам Павлиашвили. Он опубликовал видеоролик с осликом, рассказав, что это животное по кличке Тигр должно закрыть его выступление.