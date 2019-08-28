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Певица Валерия опубликовала теплое фото с матерью

Во вторник певица Валерия поделилась с поклонниками в Instagram фотографией с мамой, сыном и его девушкой. Фото получило множество одобрительных комментариев в социальной сети. Валерия поблагодарила родных за поддержку в трудные моменты и поставила акцент на своем теплом отношении к близким.

На фотографии певица нежно обнимает свою мать Галину Перфилову, которая находится в центре фото. Несмотря на недавние проблемы, связанные со здоровьем, женщина выглядит очень бодро в окружении своей дочери и внука. Рядом с ней находится девушка юного сына Валерии Анна Шеридан. Молодые люди встречаются уже на протяжении длительного времени. Сам Арсений стоит на заднем фоне фотографии.

Поклонники писали звезде, чтобы она не обращала внимание на негативные комментарии в социальных сетях, так как у нее прекрасная и дружная семья, а ее дети это повод для гордости, передает издание Argumenti.ru.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:21

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