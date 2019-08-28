Дети из неблагополучных районов чаще страдают ожирением в зрелом возрасте





В научной работе приняли участие дети и подростки возрастом от 10 до 18 лет, проживающие в неблагополучных районах. За испытуемыми наблюдали в течение нескольких месяцев. Выяснилось, что риски развития ожирения в изучаемых областях на 31% больше, нежели в зонах с нормальным уровнем жизни. Причинами набора лишнего веса может служить гормональный сбой, замедление биохимических процессов организма, генетическая предрасположенность к полноте, а также постоянные стрессовые ситуации. По мнению экспертов, главным фактором, способствующим развитию заболевания, является стресс, который возникает из-за нестабильности в семье, ссоры, безработицы и бедности. Для анализа данных сравнивались показатели родственников, которые по каким-либо обстоятельствам переезжали из разных городов, либо жили в разных местах.Стоит отметить, что люди, которые уверены в завтрашнем дне, имеет более устойчивую психику и здоровье.