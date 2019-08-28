Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Известного актера Марка Коваля из молодежного сериала «Мажор-2» жестоко избили в Санкт-Петербурге, об этом сообщает информационное агентство РЕН ТВ. Нападение на знаменитость случилось на платформе пассажирского транспорта около проспекта Обороны.
Артист Марк Коваль находился на остановке, ожидая маршрутный автобус, когда на него накинулись незнакомцы. 29-летний артист сейчас находится в больнице, специалисты диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у него огромные гематомы на лице, ссадины и синяки по всему телу. Причины конфликта до сих пор неизвестны, большинство уверены, что слава сыграла злую шутку с актером. По словам свидетелей, между молодыми людьми завязалась дискуссия, которая вскоре переросла в драку. Остановить схватку очевидцы побоялись, однако кто-то все же вызвал скорую помощь. Звезде предстоит пройти курс реабилитации и в течение нескольких недель придерживаться больничного режима. На данный момент комментировать случившееся знаменитость отказывается.
Стоит отметить, что Марк Коваль обрел популярность после съемок в телепроектах «Шеф. Игра на повышение», «Комиссарша», «Реализация» и других. Известно, что деятель искусств прошел обучение в университете культуры в Петербурге, после чего два года работал в театральной студии «Юность», а затем в «Ленком».
Артист Марк Коваль находился на остановке, ожидая маршрутный автобус, когда на него накинулись незнакомцы. 29-летний артист сейчас находится в больнице, специалисты диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у него огромные гематомы на лице, ссадины и синяки по всему телу. Причины конфликта до сих пор неизвестны, большинство уверены, что слава сыграла злую шутку с актером. По словам свидетелей, между молодыми людьми завязалась дискуссия, которая вскоре переросла в драку. Остановить схватку очевидцы побоялись, однако кто-то все же вызвал скорую помощь. Звезде предстоит пройти курс реабилитации и в течение нескольких недель придерживаться больничного режима. На данный момент комментировать случившееся знаменитость отказывается.
Стоит отметить, что Марк Коваль обрел популярность после съемок в телепроектах «Шеф. Игра на повышение», «Комиссарша», «Реализация» и других. Известно, что деятель искусств прошел обучение в университете культуры в Петербурге, после чего два года работал в театральной студии «Юность», а затем в «Ленком».