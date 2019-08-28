АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Жир на животе чаще становится причиной ишемической болезни сердца, чем общее ожирение у…
EUR 73.61 USD 66.26
Курс валют на 28.08.2019

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Известного актера Марка Коваля из молодежного сериала «Мажор-2» жестоко избили в Санкт-Петербурге, об этом сообщает информационное агентство РЕН ТВ. Нападение на знаменитость случилось на платформе пассажирского транспорта около проспекта Обороны.

Артист Марк Коваль находился на остановке, ожидая маршрутный автобус, когда на него накинулись незнакомцы. 29-летний артист сейчас находится в больнице, специалисты диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у него огромные гематомы на лице, ссадины и синяки по всему телу. Причины конфликта до сих пор неизвестны, большинство уверены, что слава сыграла злую шутку с актером. По словам свидетелей, между молодыми людьми завязалась дискуссия, которая вскоре переросла в драку. Остановить схватку очевидцы побоялись, однако кто-то все же вызвал скорую помощь. Звезде предстоит пройти курс реабилитации и в течение нескольких недель придерживаться больничного режима. На данный момент комментировать случившееся знаменитость отказывается.
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Стоит отметить, что Марк Коваль обрел популярность после съемок в телепроектах «Шеф. Игра на повышение», «Комиссарша», «Реализация» и других. Известно, что деятель искусств прошел обучение в университете культуры в Петербурге, после чего два года работал в театральной студии «Юность», а затем в «Ленком».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 14:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Галустян и Мартиросян показали пародию на Сосо…
В Японии мужчина похудел и нарастил мышцы за пять месяцев с помощью ежедневных 4-минутных…
Илья Яббаров: «Мне стыдно, что я с Аленой вообще…
50-летняя британка убила собственного отца пультом от…
Звезда «Дома-2» Настя Балинская сделала пирсинг в пикантном…
Ученые: Жир на животе чаще становится причиной ишемической болезни сердца, чем общее ожирение у…
Певица Валерия опубликовала теплое фото с…
Дети из неблагополучных районов чаще страдают ожирением в зрелом…
Актера из сериала «Мажор-2» избили в…
Ученые пророчат исчезновение человечества в 2050…
Певец Алексей Воробьев развлекся с новой пассией на яхте в…
Фитнес-гуру раскрыла побочные действия популярных…
Актер Джейми Фокс быстро нашел Кэти Холмс замену в лице молодой…
Ученые нашли в татуировках новую…
Рэпер Джиган с супругой и детьми не смогли вернуться из Майами в…
Токсиколог рассказала, как не отравиться грибным…
«Соленые огурцы и вареная картошка на газете»: Евгения Добровольская рассказала о свадебном столе с Михаилом…
Мужчина из-за инфекции лишился более 25%…
Актеры Сергей Бурунов и Александр Петров собрались…
Российская компания BQ создала бюджетный смартфон со сверхъёмкой аккумуляторной…
Евгения Брик посоветовала поклонникам быть искренними с самими…
В Перу обнаружены останки 227 принесённых в жертву…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Шева ответила Виктору Шароварову на пост о расставании: «Забудь про ребенка! Ты его не…
Безголовый призрак перепугал жителей…
Бари Алибасов ответил падчерице на обвинения в пиар-браке с…
В «Роскосмосе» намерены создать систему наблюдения за…
Дженнифер Лопес откровенно рассказала об отношениях с…
Ученые занимаются разработками встроенного ночного…
Актер Александр Семчев похудел на 100…
Диетологи разрешили есть фастфуд при…
Geely привезет в Россию недорогой кроссовер…
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии здоровья…
Участник реалити-шоу «Остров любви» Тео Кэмпбелл потерял зрение из-за пробки…
Сбербанк заявил о разработке собственной «умной»…
Алена Шишкова отправилась в клинику набирать…
Ученые: Выгорание родителей неблагоприятно отражается на…
Равшана Куркова рассказала о трудностях во время переезда в…
Участие детей в командных мероприятиях улучшает их психическое…
Камиль Ларин и Александр Демидов получили звание заслуженных артистов…
Новый Hyundai Tucson попал в объектив…
Просмотреть все новости