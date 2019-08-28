Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге





Артист Марк Коваль находился на остановке, ожидая маршрутный автобус, когда на него накинулись незнакомцы. 29-летний артист сейчас находится в больнице, специалисты диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у него огромные гематомы на лице, ссадины и синяки по всему телу. Причины конфликта до сих пор неизвестны, большинство уверены, что слава сыграла злую шутку с актером. По словам свидетелей, между молодыми людьми завязалась дискуссия, которая вскоре переросла в драку. Остановить схватку очевидцы побоялись, однако кто-то все же вызвал скорую помощь. Звезде предстоит пройти курс реабилитации и в течение нескольких недель придерживаться больничного режима. На данный момент комментировать случившееся знаменитость отказывается.Стоит отметить, что Марк Коваль обрел популярность после съемок в телепроектах «Шеф. Игра на повышение», «Комиссарша», «Реализация» и других. Известно, что деятель искусств прошел обучение в университете культуры в Петербурге, после чего два года работал в театральной студии «Юность», а затем в «Ленком».