Вследствие плохого питания у подростков возникает депрессия





Причины депрессии никогда нельзя охарактеризовать однозначно. Они могут быть основаны на вкладе генетических факторов, нарушении уровня самооценки и самоуважения. Депрессия выражается в непреодолимом чувстве вины перед близкими и окружающими, во внутреннем ощущении тревоги, которая окутывает все тело. Также наблюдаются апатия ко всему происходящему и ярко выраженные признаки в изменении поведения.Доктор наук медицинского университета Пол Сандерс в ходе исследования доказал, что на симптомы депрессии оказывает влияние употребления продуктов с низким уровнем калия и высоким содержанием натрия. В зону риска употребления продуктов с таким составом в первую очередь попадают подростки.Для того, чтобы снизить вероятность симптомов плохого самочувствия, необходимо сбалансировать свое питание. Стоит употреблять продукты с высоким содержанием серотонина. Организм человека не может самостоятельно вырабатывать это вещество, а в нем содержится главное средство против депрессии – гормон радости. Для этого стоит употреблять шоколад, орехи, жирную рыбу и всевозможные белковые продукты.