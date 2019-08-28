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Названы популярные мифы об опухоли мозга

Названы популярные мифы об опухоли мозга. Медики считают новообразования в голове до сих пор неизученной и непредсказуемой болезнью.

Врачи сообщают, что раковые образования обычно сопровождаются головокружениями, потерей равновесия и изменением личности, сказываются на отношениях в семье, но большинство людей с опухолью мозга верит в заблуждения экспертов относительно данного недуга. При посещении клиник пациенты надеются на объяснение своего состояния со стороны медиков, но причина появления внутричерепных новообразований до сих пор остается неизученной. К примеру, глиобластома, наиболее агрессивная форма рака, появляется у абсолютно разных людей, но часто её связывают с облучением и нарушением в генах.

Современные дети не выпускают из рук свои телефоны, а родители настаивают на уменьшении пользования гаджетами, аргументируя это появлением страшных болезней, однако, с научной точки зрения этому нет подтверждения. Смартфоны производят низкий уровень радиочастотной энергии, что исключает развитие рака в организме. В журналах появляются статьи о необходимом употреблении специальных продуктов, которые понижают риски обнаружения опухоли, но такие утверждения являются неправдивыми. Ученые отмечают, что существуют некоторые виды рака, которые обнаруживают у определённой группы людей, однако рак мозга не входит в этот список, ведь может появиться в любом возрасте или этнической принадлежности.

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Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 21:00

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