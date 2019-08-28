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Певец Алексей Воробьев развлекся с новой пассией на яхте в Сочи

Известный российский певец Алексей Воробьев побывал на сочинском фестивале «Новая Волна». Именно здесь артиста заметили в компании его предположительно новой пассии, известного врача-диетолога Натальи Зубаревой. Поговаривают, что пара даже вместе развлекалась во время прогулки на яхте.
Певец Алексей Воробьев развлекся с новой пассией на яхте в Сочи

Судя по всему, отношения между певцом Алексеем Воробьевым и VIP-диетологом Натальей Зубаревой можно считать довольно близкими. На одной из вечеринок в рамках фестиваля «Новая волна» звездную пару заметили танцующими и обнимающимися, более того, с вечеринки они также уезжали вместе. А немногим ранее Воробьев и Зубарева прокатились на яхте в компании друзей.

На небольшом видео, которое Наталья Зубарева опубликовала в stories на своей страничке в социальной сети Instagram, можно увидеть, как компания катается на небольшом судне вдоль сочинского морского побережья. Здесь же можно заметить и прыгающего в воду с борта певца Алексея Воробьева, которого девушка романтично называет «капитан». Позднее парочка даже совместно позировала на камеру.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:44

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