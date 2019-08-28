Евгения Брик посоветовала поклонникам быть искренними с самими собой





Одесса является родным для Тодоровского городом, однако свой новый фильм режиссер снимал на студии «Мосфильм», где специально для этого соорудили уютный одесский дворик, передает «Телепрограмма». Как рассказывает сама Евгения Брик, события в новой картине разворачиваются в начале семидесятых годов во время вспышки холеры, что вынуждает героев менять свою жизнь и даже исправлять некоторые ошибки в жизни. В этой связи актриса подчеркивает, что людям не стоит ждать наступления какой-либо критической ситуации, чтобы переосмыслить собственную жизнь. По ее словам, преодолевая проблемы и боль, люди действительно становятся сильнее и понимают истинную ценность счастья, осознавая, насколько бессмысленны любые конфликты и ссоры.Евгения Брик также уверена, что человеку важно понимать важность перемен в жизни не только перед серьезной угрозой. Иногда стоит остановиться и задать себе массу важных искренних ответов. Именно искренность перед самим собой позволяет не превратить свою жизнь в «черновик», подчеркивает она.