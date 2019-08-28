АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственный интеллект поможет отследить ночные миграции…
EUR 73.61 USD 66.26
Курс валют на 28.08.2019

Евгения Брик посоветовала поклонникам быть искренними с самими собой

Актриса Евгения Брик решила рассказать о новом фильме своего мужа режиссера Валерия Тодоровского под названием «Одесса», где она сыграла одну из ролей. Также артистка призналась, что очень любит свою семью и посоветовала поклонникам быть искренними с самими собой.
Евгения Брик посоветовала поклонникам быть искренними с самими собой

Одесса является родным для Тодоровского городом, однако свой новый фильм режиссер снимал на студии «Мосфильм», где специально для этого соорудили уютный одесский дворик, передает «Телепрограмма». Как рассказывает сама Евгения Брик, события в новой картине разворачиваются в начале семидесятых годов во время вспышки холеры, что вынуждает героев менять свою жизнь и даже исправлять некоторые ошибки в жизни. В этой связи актриса подчеркивает, что людям не стоит ждать наступления какой-либо критической ситуации, чтобы переосмыслить собственную жизнь. По ее словам, преодолевая проблемы и боль, люди действительно становятся сильнее и понимают истинную ценность счастья, осознавая, насколько бессмысленны любые конфликты и ссоры.

Евгения Брик также уверена, что человеку важно понимать важность перемен в жизни не только перед серьезной угрозой. Иногда стоит остановиться и задать себе массу важных искренних ответов. Именно искренность перед самим собой позволяет не превратить свою жизнь в «черновик», подчеркивает она.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актер Джейми Фокс быстро нашел Кэти Холмс замену в лице молодой…
Ученые нашли в татуировках новую…
Рэпер Джиган с супругой и детьми не смогли вернуться из Майами в…
Токсиколог рассказала, как не отравиться грибным…
«Соленые огурцы и вареная картошка на газете»: Евгения Добровольская рассказала о свадебном столе с Михаилом…
Мужчина из-за инфекции лишился более 25%…
Актеры Сергей Бурунов и Александр Петров собрались…
Российская компания BQ создала бюджетный смартфон со сверхъёмкой аккумуляторной…
Евгения Брик посоветовала поклонникам быть искренними с самими…
В Перу обнаружены останки 227 принесённых в жертву…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Шева ответила Виктору Шароварову на пост о расставании: «Забудь про ребенка! Ты его не…
Безголовый призрак перепугал жителей…
Бари Алибасов ответил падчерице на обвинения в пиар-браке с…
В «Роскосмосе» намерены создать систему наблюдения за…
Дженнифер Лопес откровенно рассказала об отношениях с…
Ученые занимаются разработками встроенного ночного…
Актер Александр Семчев похудел на 100…
Диетологи разрешили есть фастфуд при…
Geely привезет в Россию недорогой кроссовер…
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии здоровья…
Участник реалити-шоу «Остров любви» Тео Кэмпбелл потерял зрение из-за пробки…
Сбербанк заявил о разработке собственной «умной»…
Алена Шишкова отправилась в клинику набирать…
Ученые: Выгорание родителей неблагоприятно отражается на…
Равшана Куркова рассказала о трудностях во время переезда в…
Участие детей в командных мероприятиях улучшает их психическое…
Камиль Ларин и Александр Демидов получили звание заслуженных артистов…
Новый Hyundai Tucson попал в объектив…
Стас Костюшкин на отдыхе в Черногории станцевал «танго в ночи» с маленьким…
Диетологи рассказали о способах закрепить результат после…
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79…
Специалисты назвали пять лучших смартфонов…
Филипп Киркоров опроверг слухи о «гастрольной…
"Синдром оборотня": 16 подростков в Испании стали обрастать волосами после приема лекарства для…
Ирина Шейк показала кадры с обнаженной…
В Саратове в разбившемся Mercedes сгорели…
Новый избранник участницы проекта "Дом-2" Алены Савкиной Роман Макеев признался, что они не…
Дмитрий Шепелев не планирует отказываться от…
Врачи назвали 6 смертельно опасных пищевых…
Появился компромат на нового возлюбленного участницы проекта "Дом-2" Алены Савкиной Романа…
Просмотреть все новости