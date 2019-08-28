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Ученые пророчат исчезновение человечества в 2050 году

Ученые пророчат исчезновение человечества в 2050 году. По их словам, изменение климата грозит серьезными последствиями и может убить жителей Земли.

Сотрудники австралийского национального центра по восстановлению климата сообщают о необходимости немедленного принятия действий для охраны природы, иначе смена климатических условий убьет все живое на планете. В документе аналитического центра идёт речь об угрозе, которая может обернуться серьезными последствиями. Ученые пророчат исчезновение цивилизации уже через 30 лет. «К средине XXI века будет достигнута точка невозврата, которая превратит планету в непригодный для жизни объект, разрушив государства», - говорят ученые.

Они считают, что лидерам стран необходимо объединиться и принять меры в построении промышленной системы с нулевыми выбросами в атмосферу. Повышение температуры на 3-4 градуса приведёт к таянию ледников, увеличивая последствия потепления. Миллиарды людей будут вынуждены переселяться на другие необжитые территории, столкнувшись с нехваткой воды и продуктов питания. Опасения учёных вызывает риск начала новой мировой войны в борьбе за ресурсы, что может окончательно уничтожить Землю.

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Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 13:52

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