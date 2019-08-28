Ученые пророчат исчезновение человечества в 2050 году





Сотрудники австралийского национального центра по восстановлению климата сообщают о необходимости немедленного принятия действий для охраны природы, иначе смена климатических условий убьет все живое на планете. В документе аналитического центра идёт речь об угрозе, которая может обернуться серьезными последствиями. Ученые пророчат исчезновение цивилизации уже через 30 лет., - говорят ученые.Они считают, что лидерам стран необходимо объединиться и принять меры в построении промышленной системы с нулевыми выбросами в атмосферу. Повышение температуры на 3-4 градуса приведёт к таянию ледников, увеличивая последствия потепления. Миллиарды людей будут вынуждены переселяться на другие необжитые территории, столкнувшись с нехваткой воды и продуктов питания. Опасения учёных вызывает риск начала новой мировой войны в борьбе за ресурсы, что может окончательно уничтожить Землю.