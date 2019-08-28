АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственный интеллект поможет отследить ночные миграции…
EUR 73.61 USD 66.26
Курс валют на 28.08.2019

Актеры Сергей Бурунов и Александр Петров собрались жениться

Известные российские актеры Сергей Бурунов и Александр Петров в скором времени могут выйти из рядов завидных женихов. По некоторым данным, 30-летний Петров и 42-летний Бурунов, получившие известность по ролям в сериале «Полицейский с рублевки» нашли возлюбленных и собрались жениться.
Актеры Сергей Бурунов и Александр Петров собрались жениться

Удачное партнерство на съемках сериала «Полицейский с рублевки» сделало этих актеров одними из самых востребованных в российском кино. Более того, все это время обе кинозвезды считались завидными женихами, поскольку оставались без пары. Однако в скором времени ситуация может измениться.

Как пишет «Комсомолка» со ссылкой на источник из близких друзей Сергея Бурунова, его избранница не является актрисой. Они познакомились в общей компании, но потенциальная невеста актера к кино не имеет никакого отношения. Более того, девушка якобы имеет самую простую профессию. При этом отмечается, что актер на все премьеры, показы и другие публичные мероприятия старается ходить один, чтобы не привлекать к своему роману лишнего внимания прессы.

Что же касается Александра Петрова, то его СМИ давно сватают в женихи актрисе Стасе Милославской. Совсем недавно пара отдохнула за границей, особо не афишируя свои отношения. При этом источники поговаривают, что все идет к полноценному семейному союзу.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актер Джейми Фокс быстро нашел Кэти Холмс замену в лице молодой…
Ученые нашли в татуировках новую…
Рэпер Джиган с супругой и детьми не смогли вернуться из Майами в…
Токсиколог рассказала, как не отравиться грибным…
«Соленые огурцы и вареная картошка на газете»: Евгения Добровольская рассказала о свадебном столе с Михаилом…
Мужчина из-за инфекции лишился более 25%…
Актеры Сергей Бурунов и Александр Петров собрались…
Российская компания BQ создала бюджетный смартфон со сверхъёмкой аккумуляторной…
Евгения Брик посоветовала поклонникам быть искренними с самими…
В Перу обнаружены останки 227 принесённых в жертву…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Шева ответила Виктору Шароварову на пост о расставании: «Забудь про ребенка! Ты его не…
Безголовый призрак перепугал жителей…
Бари Алибасов ответил падчерице на обвинения в пиар-браке с…
В «Роскосмосе» намерены создать систему наблюдения за…
Дженнифер Лопес откровенно рассказала об отношениях с…
Ученые занимаются разработками встроенного ночного…
Актер Александр Семчев похудел на 100…
Диетологи разрешили есть фастфуд при…
Geely привезет в Россию недорогой кроссовер…
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии здоровья…
Участник реалити-шоу «Остров любви» Тео Кэмпбелл потерял зрение из-за пробки…
Сбербанк заявил о разработке собственной «умной»…
Алена Шишкова отправилась в клинику набирать…
Ученые: Выгорание родителей неблагоприятно отражается на…
Равшана Куркова рассказала о трудностях во время переезда в…
Участие детей в командных мероприятиях улучшает их психическое…
Камиль Ларин и Александр Демидов получили звание заслуженных артистов…
Новый Hyundai Tucson попал в объектив…
Стас Костюшкин на отдыхе в Черногории станцевал «танго в ночи» с маленьким…
Диетологи рассказали о способах закрепить результат после…
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79…
Специалисты назвали пять лучших смартфонов…
Филипп Киркоров опроверг слухи о «гастрольной…
"Синдром оборотня": 16 подростков в Испании стали обрастать волосами после приема лекарства для…
Ирина Шейк показала кадры с обнаженной…
В Саратове в разбившемся Mercedes сгорели…
Новый избранник участницы проекта "Дом-2" Алены Савкиной Роман Макеев признался, что они не…
Дмитрий Шепелев не планирует отказываться от…
Врачи назвали 6 смертельно опасных пищевых…
Появился компромат на нового возлюбленного участницы проекта "Дом-2" Алены Савкиной Романа…
Просмотреть все новости