Актеры Сергей Бурунов и Александр Петров собрались жениться





Удачное партнерство на съемках сериала «Полицейский с рублевки» сделало этих актеров одними из самых востребованных в российском кино. Более того, все это время обе кинозвезды считались завидными женихами, поскольку оставались без пары. Однако в скором времени ситуация может измениться.Как пишет «Комсомолка» со ссылкой на источник из близких друзей Сергея Бурунова, его избранница не является актрисой. Они познакомились в общей компании, но потенциальная невеста актера к кино не имеет никакого отношения. Более того, девушка якобы имеет самую простую профессию. При этом отмечается, что актер на все премьеры, показы и другие публичные мероприятия старается ходить один, чтобы не привлекать к своему роману лишнего внимания прессы.Что же касается Александра Петрова, то его СМИ давно сватают в женихи актрисе Стасе Милославской. Совсем недавно пара отдохнула за границей, особо не афишируя свои отношения. При этом источники поговаривают, что все идет к полноценному семейному союзу.