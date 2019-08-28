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Беременная звезда «Дома-2» Александра Шева ответила Виктору Шароварову на пост о расставании: «Забудь про ребенка! Ты его не увидишь!»

Одна из самых скандальных героинь телестройки «Дом-2» Александра Шевченко, более известная под псевдонимом Шева, ответила бывшему возлюбленному Виктору Шароварову на его пост о расставании. Брюнетка не стала долго деликатничать с бойфрендом и порекомендовала ему забыть про еще не появившегося на свет малыша, так как он никогда его не увидит.
Беременная звезда «Дома-2» Александра Шева ответила Виктору Шароварову на пост о расставании: «Забудь про ребенка! Ты его не увидишь!»

Не секрет, что Шароваров и Шева в очередной раз серьезно поскандалили. Виктор даже разместил у себя на страничке в Instagram пост, в котором сообщил подписчикам о том, что они с Александрой расстались.

До сих пор Шароваров так и не объяснил фанатам причину разрыва, несмотря на то, что многие из них накинулись на звезду «Дома-2» с критикой. Виктор лишь отметил, что основания расстаться у него были действительно очень серьезными.

Нужно сказать, что Шева не сразу отреагировала на публикацию Шароварова. Судя по всему, беременная девушка решила взять несколько дней на раздумья, однако несколько часов назад Саша все-таки ответила Виктору.

Шева разместила в личном профиле пост, в котором явно не сдерживала своих эмоций и не подбирала выражений. Как бы там ни было, но из того, что Саша написала можно сделать вывод, что брюнетка жалеет, что забеременела от Виктора, ведь он на самом деле не достоин быть отцом их малыша.

По словам Шевы, сначала Шароваров был счастлив, когда узнал, что она забеременела, а потом ему стало на все наплевать.

«Забудь про ребенка! Ты его не увидишь! Хочу, чтобы ты был счастлив», - написала беременная Александра в личном микроблоге.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:12

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