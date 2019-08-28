Бари Алибасов ответил падчерице на обвинения в пиар-браке с Федосеевой-Шукшиной





По словам Ольги Шукшиной, Бари Каримовичу вообще не интересна Лидия Федосеева-Шукшина. По ее словам, брак артистов стал обычным пиаром, а главная его цель для Алибасова якобы заключается в том, чтобы заполучить в свои руки богатое творческое наследие Василия Шукшина.Алибасу снова пришлось отвечать на эти обвинения, опровергая их. Так, в беседе с «Комсомолкой» продюсер заявил, что Ольга Шукшина делает такие скандальные заявления, чтобы поскорее сгубить знаменитую мать и получить какую-то часть ее наследства. При этом, отмечает Алибасов, они с Федосеевой-Шукшиной дружат уже более двух десятков лет, и в течение всего этого периода дочери Ольги рядом с ее прославленной матерью не наблюдалось., - подчеркивает продюсер. А вот о том, кому Лидия Федосеева-Шукшина планирует передать богатое творческое наследие своего покойного бывшего мужа, Бари Алибасов, по его словам, вообще никогда не интересовался.