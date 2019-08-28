Бари Алибасов ответил падчерице на обвинения в пиар-браке с Федосеевой-Шукшиной
Известный российский продюсер Бари Алибасов в последнее время попадает в одну скандальную историю за другой. После странного происшествия с «Кротом» музыканту приходится отбиваться от обвинений в том, что на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной он женился ради пиара. Причем, обвиняет его в этом дочь артистки Ольга Шукшина.
По словам Ольги Шукшиной, Бари Каримовичу вообще не интересна Лидия Федосеева-Шукшина. По ее словам, брак артистов стал обычным пиаром, а главная его цель для Алибасова якобы заключается в том, чтобы заполучить в свои руки богатое творческое наследие Василия Шукшина.
Алибасу снова пришлось отвечать на эти обвинения, опровергая их. Так, в беседе с «Комсомолкой» продюсер заявил, что Ольга Шукшина делает такие скандальные заявления, чтобы поскорее сгубить знаменитую мать и получить какую-то часть ее наследства. При этом, отмечает Алибасов, они с Федосеевой-Шукшиной дружат уже более двух десятков лет, и в течение всего этого периода дочери Ольги рядом с ее прославленной матерью не наблюдалось.
«Сейчас она появилась и, вероятно, увидела во мне конкурента. Нет, я ей не конкурент, мне эта квартира на Бочкова вообще не нужна. У меня есть свои две квартиры в Москве», - подчеркивает продюсер. А вот о том, кому Лидия Федосеева-Шукшина планирует передать богатое творческое наследие своего покойного бывшего мужа, Бари Алибасов, по его словам, вообще никогда не интересовался.
По словам Ольги Шукшиной, Бари Каримовичу вообще не интересна Лидия Федосеева-Шукшина. По ее словам, брак артистов стал обычным пиаром, а главная его цель для Алибасова якобы заключается в том, чтобы заполучить в свои руки богатое творческое наследие Василия Шукшина.
Алибасу снова пришлось отвечать на эти обвинения, опровергая их. Так, в беседе с «Комсомолкой» продюсер заявил, что Ольга Шукшина делает такие скандальные заявления, чтобы поскорее сгубить знаменитую мать и получить какую-то часть ее наследства. При этом, отмечает Алибасов, они с Федосеевой-Шукшиной дружат уже более двух десятков лет, и в течение всего этого периода дочери Ольги рядом с ее прославленной матерью не наблюдалось.
«Сейчас она появилась и, вероятно, увидела во мне конкурента. Нет, я ей не конкурент, мне эта квартира на Бочкова вообще не нужна. У меня есть свои две квартиры в Москве», - подчеркивает продюсер. А вот о том, кому Лидия Федосеева-Шукшина планирует передать богатое творческое наследие своего покойного бывшего мужа, Бари Алибасов, по его словам, вообще никогда не интересовался.