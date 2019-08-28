АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственный интеллект поможет отследить ночные миграции…
EUR 73.61 USD 66.26
Курс валют на 28.08.2019

Российская компания BQ создала бюджетный смартфон со сверхъёмкой аккумуляторной батареей

Разработчики российской компании BQ создали бюджетный смартфон BQ 5530L Intense. Это первая модель из серии производителя со сверхъёмкой аккумуляторной батарей - 8 000 мАч.

Компания настаивает на интенсивной работе в автономном режиме в течение недели. Помимо этого, опция powerbank предполагает разделение заряда энергии для других гаджетов с помощью OTG-кабеля.

Устройство оснащено экраном 5,45 дюймов с разрешением HD+, фронтальной камерой 5 Мп и основной - 8 Мп. Также в модели присутствует сканер отпечатков пальцев, который разработчики поместили на заднюю панель. Аппаратную основу составляет процессор Mediatek MT6739WA, ОЗУ объемом 3 Гб, а ВЗУ - 32 Гб, но при помощи microSD-карт есть возможность повысить объем памяти до 64 Гб.

BQ 5530L Intense поддерживает 4G LTE, NFC, Bluetooth 4.2 и двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) Изготовители данной модели оснастили её ОС Android 9.0 Pie. Вес устройства - 240 граммов. Рекомендованный прайс данного смартфона - 7 490 рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 12:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актер Джейми Фокс быстро нашел Кэти Холмс замену в лице молодой…
Ученые нашли в татуировках новую…
Рэпер Джиган с супругой и детьми не смогли вернуться из Майами в…
Токсиколог рассказала, как не отравиться грибным…
«Соленые огурцы и вареная картошка на газете»: Евгения Добровольская рассказала о свадебном столе с Михаилом…
Мужчина из-за инфекции лишился более 25%…
Актеры Сергей Бурунов и Александр Петров собрались…
Российская компания BQ создала бюджетный смартфон со сверхъёмкой аккумуляторной…
Евгения Брик посоветовала поклонникам быть искренними с самими…
В Перу обнаружены останки 227 принесённых в жертву…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Шева ответила Виктору Шароварову на пост о расставании: «Забудь про ребенка! Ты его не…
Безголовый призрак перепугал жителей…
Бари Алибасов ответил падчерице на обвинения в пиар-браке с…
В «Роскосмосе» намерены создать систему наблюдения за…
Дженнифер Лопес откровенно рассказала об отношениях с…
Ученые занимаются разработками встроенного ночного…
Актер Александр Семчев похудел на 100…
Диетологи разрешили есть фастфуд при…
Geely привезет в Россию недорогой кроссовер…
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии здоровья…
Участник реалити-шоу «Остров любви» Тео Кэмпбелл потерял зрение из-за пробки…
Сбербанк заявил о разработке собственной «умной»…
Алена Шишкова отправилась в клинику набирать…
Ученые: Выгорание родителей неблагоприятно отражается на…
Равшана Куркова рассказала о трудностях во время переезда в…
Участие детей в командных мероприятиях улучшает их психическое…
Камиль Ларин и Александр Демидов получили звание заслуженных артистов…
Новый Hyundai Tucson попал в объектив…
Стас Костюшкин на отдыхе в Черногории станцевал «танго в ночи» с маленьким…
Диетологи рассказали о способах закрепить результат после…
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79…
Специалисты назвали пять лучших смартфонов…
Филипп Киркоров опроверг слухи о «гастрольной…
"Синдром оборотня": 16 подростков в Испании стали обрастать волосами после приема лекарства для…
Ирина Шейк показала кадры с обнаженной…
В Саратове в разбившемся Mercedes сгорели…
Новый избранник участницы проекта "Дом-2" Алены Савкиной Роман Макеев признался, что они не…
Дмитрий Шепелев не планирует отказываться от…
Врачи назвали 6 смертельно опасных пищевых…
Появился компромат на нового возлюбленного участницы проекта "Дом-2" Алены Савкиной Романа…
Просмотреть все новости