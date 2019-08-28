Российская компания BQ создала бюджетный смартфон со сверхъёмкой аккумуляторной батареей





Компания настаивает на интенсивной работе в автономном режиме в течение недели. Помимо этого, опция powerbank предполагает разделение заряда энергии для других гаджетов с помощью OTG-кабеля.Устройство оснащено экраном 5,45 дюймов с разрешением HD+, фронтальной камерой 5 Мп и основной - 8 Мп. Также в модели присутствует сканер отпечатков пальцев, который разработчики поместили на заднюю панель. Аппаратную основу составляет процессор Mediatek MT6739WA, ОЗУ объемом 3 Гб, а ВЗУ - 32 Гб, но при помощи microSD-карт есть возможность повысить объем памяти до 64 Гб.BQ 5530L Intense поддерживает 4G LTE, NFC, Bluetooth 4.2 и двухдиапазонный Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) Изготовители данной модели оснастили её ОС Android 9.0 Pie. Вес устройства - 240 граммов. Рекомендованный прайс данного смартфона - 7 490 рублей.