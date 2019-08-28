Рэпер Джиган с супругой и детьми не смогли вернуться из Майами в Россию

По словам Самойловой, причина отмены вылета семьи из США довольно существенная, однако подробностей она при этом не раскрывает. Известно, что в последние несколько недель Джиган с семьей отдыхал в Майами, вот только вернуться назад в Россию к началу нового учебного года у них не получилось. Об этом в Instagram рассказала супруга артиста, опубликовав довольно сумбурный пост, которым сильно заинтриговала армию поклонников., - делится своими переживаниями Оксана Самойлова.Поклонники звездного семейства на этом фоне даже начали строить собственные догадки. Многие, к примеру, предположили, что Оксана Самойлова ждет рождения ребенка, а другие считают, что Джигану и его семье пришлось задержаться в США по работе.