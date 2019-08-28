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Рэпер Джиган с супругой и детьми не смогли вернуться из Майами в Россию

Известный российский рэпер Джиган вместе со своей семьей был вынужден отменить возвращение в Россию из американского Майами. Об этом стало известно от супруги артиста Оксаны Самойловой.
Рэпер Джиган с супругой и детьми не смогли вернуться из Майами в Россию

По словам Самойловой, причина отмены вылета семьи из США довольно существенная, однако подробностей она при этом не раскрывает. Известно, что в последние несколько недель Джиган с семьей отдыхал в Майами, вот только вернуться назад в Россию к началу нового учебного года у них не получилось. Об этом в Instagram рассказала супруга артиста, опубликовав довольно сумбурный пост, которым сильно заинтриговала армию поклонников.

«Дни сливаются в один. Будем паковать вещи, однако не для вылета домой завтрашним рейсом, как планировалось, а для переезда в соседний дом. Не будет праздничной линейки в школе, не будет и вечеринки в честь дня рождения Леи. Разумеется, причина, по которой мы останемся здесь, разумеется, намного важнее, но домой уже все-таки хочется», - делится своими переживаниями Оксана Самойлова.

Поклонники звездного семейства на этом фоне даже начали строить собственные догадки. Многие, к примеру, предположили, что Оксана Самойлова ждет рождения ребенка, а другие считают, что Джигану и его семье пришлось задержаться в США по работе.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:08

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