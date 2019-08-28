Рэпер Джиган с супругой и детьми не смогли вернуться из Майами в Россию
Известный российский рэпер Джиган вместе со своей семьей был вынужден отменить возвращение в Россию из американского Майами. Об этом стало известно от супруги артиста Оксаны Самойловой.
По словам Самойловой, причина отмены вылета семьи из США довольно существенная, однако подробностей она при этом не раскрывает. Известно, что в последние несколько недель Джиган с семьей отдыхал в Майами, вот только вернуться назад в Россию к началу нового учебного года у них не получилось. Об этом в Instagram рассказала супруга артиста, опубликовав довольно сумбурный пост, которым сильно заинтриговала армию поклонников.
«Дни сливаются в один. Будем паковать вещи, однако не для вылета домой завтрашним рейсом, как планировалось, а для переезда в соседний дом. Не будет праздничной линейки в школе, не будет и вечеринки в честь дня рождения Леи. Разумеется, причина, по которой мы останемся здесь, разумеется, намного важнее, но домой уже все-таки хочется», - делится своими переживаниями Оксана Самойлова.
Поклонники звездного семейства на этом фоне даже начали строить собственные догадки. Многие, к примеру, предположили, что Оксана Самойлова ждет рождения ребенка, а другие считают, что Джигану и его семье пришлось задержаться в США по работе.
По словам Самойловой, причина отмены вылета семьи из США довольно существенная, однако подробностей она при этом не раскрывает. Известно, что в последние несколько недель Джиган с семьей отдыхал в Майами, вот только вернуться назад в Россию к началу нового учебного года у них не получилось. Об этом в Instagram рассказала супруга артиста, опубликовав довольно сумбурный пост, которым сильно заинтриговала армию поклонников.
«Дни сливаются в один. Будем паковать вещи, однако не для вылета домой завтрашним рейсом, как планировалось, а для переезда в соседний дом. Не будет праздничной линейки в школе, не будет и вечеринки в честь дня рождения Леи. Разумеется, причина, по которой мы останемся здесь, разумеется, намного важнее, но домой уже все-таки хочется», - делится своими переживаниями Оксана Самойлова.
Поклонники звездного семейства на этом фоне даже начали строить собственные догадки. Многие, к примеру, предположили, что Оксана Самойлова ждет рождения ребенка, а другие считают, что Джигану и его семье пришлось задержаться в США по работе.