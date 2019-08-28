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Дженнифер Лопес откровенно рассказала об отношениях с Родригесом

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес признается, что только к 50-летнему возрасту она сумела построить идеальные и весьма гармоничные отношения с возлюбленным. Уже несколько лет она состоит в отношениях с Алексом Родригесом и утверждает, что полностью счастлива.
Дженнифер Лопес откровенно рассказала об отношениях с Родригесом

Влюбленная пара не смущена даже 6-летней разницей в возрасте, все-таки поп-дива немного старше своего возлюбленного. При этом, как утверждает Дженнифер Лопес, если бы они с Родригесом повстречались немного ранее, у них могло ничего и не получиться. Артистка убеждена в том, что им обоим потребовалось время и немало опыта, чтобы дорасти до тех отношений, которые им удалось выстроить сейчас, сообщает журнал Variety.

Кроме того, по словам Лопес, секрет их идеальных отношений довольно прост. Все дело в том, что пара практически всегда остается вместе. «Алекс любит смотреть все мои выступления. А я часто посещаю баскетбольные матчи», - объясняет она.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:43

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