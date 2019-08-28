Дженнифер Лопес откровенно рассказала об отношениях с Родригесом





Влюбленная пара не смущена даже 6-летней разницей в возрасте, все-таки поп-дива немного старше своего возлюбленного. При этом, как утверждает Дженнифер Лопес, если бы они с Родригесом повстречались немного ранее, у них могло ничего и не получиться. Артистка убеждена в том, что им обоим потребовалось время и немало опыта, чтобы дорасти до тех отношений, которые им удалось выстроить сейчас, сообщает журнал Variety.Кроме того, по словам Лопес, секрет их идеальных отношений довольно прост. Все дело в том, что пара практически всегда остается вместе., - объясняет она.