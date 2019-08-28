«Соленые огурцы и вареная картошка на газете»: Евгения Добровольская рассказала о свадебном столе с Михаилом Ефремовым





По словам Евгении Добровольской, свадебное торжество во время заключения брака с Михаилом Ефремовым получилось очень скромным. Более того, о свадьбе пара даже не рассказала родителям. Не менее интересен и тот факт, что с самого начала Добровольская всячески отказывала жениху, но он оказался весьма настойчив и убедителен. Поженились они 1 февраля, передает «СтарХит»., - вспоминает актриса.Организацию свадьбы, по словам Добровольской, Ефремов тоже взял полностью на себя. И это торжество она до сих пор не может вспоминать без улыбки., - делится воспоминаниями артистка.А вот праздничный стол, отмечает актриса, был и вовсе грандиозным., - с иронией отметила она.