«Соленые огурцы и вареная картошка на газете»: Евгения Добровольская рассказала о свадебном столе с Михаилом Ефремовым
Актриса Евгения Добровольская и актер Михаил Ефремов прожили в браке почти десять лет. Сейчас артистка с улыбкой вспоминает о тех временах и делится подробностями о том, какой получилась их с Ефремовым свадьба. Особенно оригинальным, по ее словам, получился свадебный стол с солеными огурцами и вареной картошкой.
По словам Евгении Добровольской, свадебное торжество во время заключения брака с Михаилом Ефремовым получилось очень скромным. Более того, о свадьбе пара даже не рассказала родителям. Не менее интересен и тот факт, что с самого начала Добровольская всячески отказывала жениху, но он оказался весьма настойчив и убедителен. Поженились они 1 февраля, передает «СтарХит». «Он просто отправился в ЗАГС и обо всем договорился. В то время до регистрации надо было ждать, однако он заявил, что у нас нет на это времени», - вспоминает актриса.
Организацию свадьбы, по словам Добровольской, Ефремов тоже взял полностью на себя. И это торжество она до сих пор не может вспоминать без улыбки. «Он придумал отпраздновать свадьбу в стиле шестидесятых годов. Никакого марша, все оделись в кожаные куртки, как было модно тогда, какие-то еще ватники. Я, кажется, тоже была одета в нечто подобное. Был даже ансамбль с дудками», - делится воспоминаниями артистка.
А вот праздничный стол, отмечает актриса, был и вовсе грандиозным. «Был большой стол, застеленный газетами, а на них соленые огурцы, квашеная капуста, молодая отварная картошка и водка. Такой вот свадебный банкет», - с иронией отметила она.
По словам Евгении Добровольской, свадебное торжество во время заключения брака с Михаилом Ефремовым получилось очень скромным. Более того, о свадьбе пара даже не рассказала родителям. Не менее интересен и тот факт, что с самого начала Добровольская всячески отказывала жениху, но он оказался весьма настойчив и убедителен. Поженились они 1 февраля, передает «СтарХит». «Он просто отправился в ЗАГС и обо всем договорился. В то время до регистрации надо было ждать, однако он заявил, что у нас нет на это времени», - вспоминает актриса.
Организацию свадьбы, по словам Добровольской, Ефремов тоже взял полностью на себя. И это торжество она до сих пор не может вспоминать без улыбки. «Он придумал отпраздновать свадьбу в стиле шестидесятых годов. Никакого марша, все оделись в кожаные куртки, как было модно тогда, какие-то еще ватники. Я, кажется, тоже была одета в нечто подобное. Был даже ансамбль с дудками», - делится воспоминаниями артистка.
А вот праздничный стол, отмечает актриса, был и вовсе грандиозным. «Был большой стол, застеленный газетами, а на них соленые огурцы, квашеная капуста, молодая отварная картошка и водка. Такой вот свадебный банкет», - с иронией отметила она.