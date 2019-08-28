Актер Александр Семчев похудел на 100 килограммов





По мнению Александра Семчева, не стоит обращать внимание на оскорбления со стороны, следить только за своими ощущениями и взглядами. Причинами возникновения лишнего веса могут быть гормональный сбой, нарушение биохимических процессов организма, стресс, недосыпание и так далее, поэтому определить факторы, влияющие на изменения массы тела порой бывает достаточно сложно. Артист подчеркнул, что не нужно осуждать человека за его внешний вид и говорить, что ему делать. Подобные решения необходимо принимать самостоятельно и в первую очередь, обратиться к диетологу и эндокринологу за консультацией.К решению похудеть деятель искусств Александр Семчев пришел после долгих раздумий, при этом заверил, что проблема касалась исключительно его и не должна была беспокоить посторонних людей. Сейчас он уверен, что при желании все возможно, но самолечение не даст требуемых результатов, поэтому посоветовал обращаться к специалистам.Стоит отметить, что по сведениям Министерства охраны здоровья процент людей с ожирением в течение последних пяти лет резко возрос практически в 1,5 раза.