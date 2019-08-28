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Актер Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Именитый актер Александр Семчев похудел на 100 килограммов, ранее его вес составлял более 180 килограммов. Своим опытом артист поделился в ходе интервью с журналистом информационного агентства ФАН.

По мнению Александра Семчева, не стоит обращать внимание на оскорбления со стороны, следить только за своими ощущениями и взглядами. Причинами возникновения лишнего веса могут быть гормональный сбой, нарушение биохимических процессов организма, стресс, недосыпание и так далее, поэтому определить факторы, влияющие на изменения массы тела порой бывает достаточно сложно. Артист подчеркнул, что не нужно осуждать человека за его внешний вид и говорить, что ему делать. Подобные решения необходимо принимать самостоятельно и в первую очередь, обратиться к диетологу и эндокринологу за консультацией.

К решению похудеть деятель искусств Александр Семчев пришел после долгих раздумий, при этом заверил, что проблема касалась исключительно его и не должна была беспокоить посторонних людей. Сейчас он уверен, что при желании все возможно, но самолечение не даст требуемых результатов, поэтому посоветовал обращаться к специалистам.

Стоит отметить, что по сведениям Министерства охраны здоровья процент людей с ожирением в течение последних пяти лет резко возрос практически в 1,5 раза.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 11:25

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